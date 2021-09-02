Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı

02 Eylül 2021 Perşembe, 13:50

Sanatçı Ferhan Şensoy, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını kaybetmişti.

Şensoy'un cenazesi Ses Tiyatrosu'ndan önce bir süre öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'ne getirildi.

ŞEVKET ÇORUH, ŞENSOY'LA OLAN ANISINI ANLATTI

Ferhan Şensoy’un da bir dönem devraldığı Ortaoyuncuları Kavuğu'nun şu anki sahibi Şevket Çoruh, anma töreninde bir konuşma yaptı. Çoruh konuşmasında Ferhan Şensoy ile bir anısını anlattı:

“Yeni mezun olmuştum, Nevizade’den cesaret alıp Ferhan Şensoy’un karşısına geçtim. Bu tiyatroda oynamak istediğimi söyledim, o da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun, çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında, bu ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”