Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Malatya'da freni boşalan TIR park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçlarda ve apartmanda hasar oluştu.
Olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde arızalanan 44 ADA 549 plakalı Ford Marka TIR'ı sürücüsü kaza yerine yaklaşık 300 metre ileride yol kenarına park ederek, civardaki esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı. İlerleyen saatlerde frenleri boşalan TIR yaklaşık 300 metre ilerleyerek, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girerek durabildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken TIR'ın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu. TIR'ın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, TIR sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.
Araç sürücüsüne ulaşamaya çalışan ekiplerin bölgedeki çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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