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FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü’nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 10:00

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü adına farkındalığı arttırmak amacıyla mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi. Gece boyunca aydınlatılan köprü manzarası Rumeli Hisarı ve Sarıyer sahil yolundan görüntülendi.

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