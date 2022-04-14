Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası: Ölümden döndüler
Gaziantep'te yaşanan olayda kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, scooter kullanan iki çocuğa çarptı. Çocukların ölümden döndüğü kazanın ardından gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.
Gaziantep’te iki günde ikinci scooter kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen scooter'lı gençlerin arasına daldı.
Kaza, merkez Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde Anneler Parkı civarında dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, lise son sınıf öğrencileri 17 yaşındaki M.K.K. ve C.A. dershane arasında yemek yemeye gitmek için scooter'a bindi. Anneler Parkı civarına gelen iki arkadaş yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada kırmızı ışıkta durmayan Nagihan B.’nin kullandığı otomobil iki arkadaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atarak yola savrulan iki genç ağır yaralandı. Yaralı öğrenciler Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazaya sebep olan sürücü Nagihan B. polis ekipleri tarafından İbrahimli Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesi alınan Nagihan B. serbest bırakıldı.
İki gencin ölümden döndüğü kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası, kırmızı ışıkta durmayan otomobilin scooter’daki gençlere çarpma anını saniye saniye kaydetti. İki arkadaşın kaza anında çarpmanın etkisiyle taklalar atarak yola savrulduğu anlar da kameraya yansıdı.
AYNI BÖLGEDE İKİNCİ SCOOTER KAZASI
Kazanın yaşandığı bölgede iki gün önce de bir otomobil scooter'lı çocukların arasına dalmıştı. Kazada lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken, arkadaşı Şimal T. ise ağır yaralanmıştı.
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