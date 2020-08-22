Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 22:12

Etkili sağanak yüzünden ilçe merkezinden geçen dere taştı. Taşkın dolayısıyla merkezdeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar sürüklendi. Dereli-Giresun yolu da ulaşıma kapandı.

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı. Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

AKP'Lİ VEKİL: 3 KİŞİ SELDE KAYBOLDU

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun’un başta Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde olmak üzere büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirterek “Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde selde kaybolduğu yönünde bilgi geldi; Konu araştırılıyor” dedi.

Giresun’da bugün yoğun bir yağmur yağışı yaşandığını belirten Öztürk “Yetkililerle sürekli görüşerek afet ile ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Valilikçe bir kriz masası oluşturuluyor. Şuana kadar Yağlıdere ve Dereli ilçelerine taşan dereler nedeniyle sahilden ulaşım sağlanamıyor. Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde kayıp olduğu yönünde bilgi geldi. Konu araştırılıyor. Bölgedeki HES kapaklarının açıldığı yönünde gelen ihbarlar da var. Bunlarla ilgili DSİ yetkililerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Giresun bir afetle karşı karşıya devletimiz milletimizin yanındadır” dedi.