Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
Konya’da iddiya göre hurma ve üzüm satan seyyar satıcı zabıta tarafından kesilen para cezası sonucu seyyar aracını ateşe verdi.
Konya’da seyyar aracıyla hurma ve üzüm satan bir kişi kendisine kesilen 410 lira para cezası sonucu sinir krizi geçirerek aracını ürünleriyle beraber yaktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yanmış meyve kasalarını araçtan alıp yere koyması kameralara yansıdı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise, “İnsanlar ekmek teknesini yakıyor, intihar ediyor, memleket freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor, Saray İktidarının umurunda değil” dedi.
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