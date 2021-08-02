Hakkari-Van karayolunda toprak kayması böyle görüntülendi

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Hakkari-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

(İHA)
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:17

Hakkari-Van karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde yağışlarla birlikte toprak kayması meydana geldi. Yeni tünelin yapıldığı alanda yaşanan toprak kayması büyük korkuya neden oldu. Yoldan geçen yurttaşlar dehşet anlarını saniye saniye görüntüledi.

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