Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, sadece işini yapmak isteyen DHA muhabirlerine saldırdı.
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