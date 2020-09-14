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Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, sadece işini yapmak isteyen DHA muhabirlerine saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:01


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