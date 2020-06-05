HDP'nin 'Darbe var' yürüyüşüne polis müdahalesi

05 Haziran 2020 Cuma, 11:48

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzalı tezkerelerin Genel Kurul’da okunmasıyla düşürüldü. Vekillikleri düşürüldükten sonra gözaltına alınan Güven ve Farisoğulları akşam geç saatlerde tutuklandı.

“CUMHURBAŞKANI TALİMATINI UYGULADILAR”

HDP’li milletvekilleri, bugün “darbe var” dövizleri ile TBMM basın kapısı önünde eylem yaptı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu’nun milletvekillikleri düşürüldü. Hem de kesinlikle tartışmalı bir yargı süreci devam ederken AYM’de milletvekillerinin bireysel başvurusu varken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi. Geriye baktığımızda uzun bir süredir bekletilen dosyalar okutuldu. Bunlar neden dün okundu? Bunları sorarken AKP milletvekilleri yanıt verdi. "Biz cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyarız dediler” ifadelerini kullandı. Güven ve Farisoğulları’na ceza veren mahkeme heyetinin hapiste olduğunu aktaran Beştaş, “Yargılandılar ve ceza aldılar. FETÖ ile mücadele ediyoruz diye bas bas bağıran iktidarın ne kadar büyük bir yalana imza attığını da bir kez daha görmüş olduk. Söz konusu HDP olunca Kürtler olunca muhalifler olunca ortaklıkları olduğu yerden devam ediyor. Bu darbecilikle biz mücadele edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Demokrasi mücadelemiz devam edecek” dedi.





“DARBE VAR”

Açıklamanın ardından Güvenpark’a doğru yürüyüşe geçen milletvekilleri, Yargıtay binası önünde polisler tarafından durduruldu. Polis ekipleri, milletvekillerine biber gazı ile müdahale etti. HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, “Basını da darp etti. Milletvekillerini de durdurmaya çalıışıyorlar. Darbe var dediğimizde yalan mı söylüyoruz. Darbe var” tepkisini gösterdi. Yaşanan arbede arasında HDP Adana Milletvekili Rıdvan Turan’ın da ceketi yırtıldı.