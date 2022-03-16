Heyelanda yanına kayaların düştüğü 5 katlı bina tahliye edildi
Samsun'da toprak kayması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları, 5 katlı binanın yanına düştü. Binadakiler tahliye edilirken, AFAD ekipleri bölgede önlem aldı.
5 katlı binada oturan apartman sakinleri, duydukları ses üzerine balkon ve pencerelere çıktı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarını gören yurttaşlar binayı terk ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Apartman sakinleri ekipler tarafından yakınlarının yanına yerleştirildi.
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