Heyelanda yanına kayaların düştüğü 5 katlı bina tahliye edildi

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:42

5 katlı binada oturan apartman sakinleri, duydukları ses üzerine balkon ve pencerelere çıktı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarını gören yurttaşlar binayı terk ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Apartman sakinleri ekipler tarafından yakınlarının yanına yerleştirildi.

