İBB Meclisi'ne damga vurdu! CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
İstanbul’un önemli bir tarihi mirası, Koruma Kurulu onaylı yol genişletme çalışması nedeniyle yok oluyor. İBB Meclis toplantısında konuşan Subaşı, Osmanlı mirası yapının ısrarla yıkılmasının asıl nedenini açıkladı. Divanhane binası, Katarlıların ortak olduğu Haliçport'un otoparkına gidecek yolu açmak için yıkılacağı ortaya çıktı.
Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Eski Karakolu’nun yıkımına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) itirazları, iptal başvurusu ve projeye gerekçe gösterilen yol güzergâhını değiştirmesine rağmen devam ediliyor.
İBB, iş makineli yıkımın gerçekleştirildiği çalışma için yargı sürecini başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Divanhane'yi yıkmakta ısrarcı olduğunu söyledi, “Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor” dedi.
MEĞER BUNUN İÇİN YIKIMI GÖZE ALMIŞLAR
İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da iktidarın yıkımı bu kadar göze aldığı Osmanlı mirasının Katarlılara ait Haliçport için olduğunu açıkladı.
İBB Meclis toplantısında konuşan Subaşı, “Yol yapmak için Divanhane Karakolu'nu yıkıyorlar. Çünkü yol, Katarlılar'ın ortak olduğu Haliçport'un otoparkına gidiyordu. Ecdadımızın eserlerini yıkacak kadar bu Katar sevginiz nereden geliyor?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
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