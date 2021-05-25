İki bisikleti tek hamlede böyle çaldı

25 Mayıs 2021 Salı, 09:55

Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi"nde meydana geldi. 2 şüpheli, sokakta birbirine kilitli şekilde duran bisikleti bir süre izledi. Daha sonra şüphelilerden biri, bisikletleri alarak, el arabasına koydu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.