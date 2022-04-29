İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp

Abone Ol google-news

Erzurum’un Olur ilçesinde çarpışan iki otomobil çaya düştü. Kazada 2 kişi yaralanırken, suya kapılan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 10:22

Artvin’in Yusufeli ilçesi ile Erzurum’un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar, Ayvalı Barajı’na akan Oltu Çayı’na düştü. Aynı araçtaki 2 kişinin kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler