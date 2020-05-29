İmamoğlu paylaştı... 74 gün sonra İstanbul'da ilk cuma namazı
Normalleşme ile ilgili adımlar atılırken bugün Türkiye genelindeki camiler 74 gün sonra cuma namazı kılmak isteyen yurttaşları kabul etti. Ancak cuma namazı bu kez sosyal mesafe ve maskeyle kılınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından cuma namazı paylaşımı yaptı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen cuma namazı bugün, 74 gün sonra tekrar kılındı.
Salgın önlemleri alınan camiler, ibadete gelen vatandaşları maske ve eldivenle kabul etti.
Vatandaşlar ayrıca seccadeleri de önlem kapsamında evlerinden getirdi.
İbadet alanında sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.
İMAMOĞLU'NDAN CUMA NAMAZI PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından cuma namazına katıldığı görüntüleri paylaşan İmamoğlu "Pandemi nedeniyle kapalı olan camilerde, uzun süre sonra Cuma Namazı kılınıyor" ifadelerini kullandı.
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