İmamoğlu paylaştı... 74 gün sonra İstanbul'da ilk cuma namazı

Normalleşme ile ilgili adımlar atılırken bugün Türkiye genelindeki camiler 74 gün sonra cuma namazı kılmak isteyen yurttaşları kabul etti. Ancak cuma namazı bu kez sosyal mesafe ve maskeyle kılınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından cuma namazı paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2020 Cuma, 13:57

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen  cuma namazı bugün, 74 gün sonra tekrar kılındı.

Salgın önlemleri alınan camiler, ibadete gelen vatandaşları maske ve eldivenle kabul etti.

Vatandaşlar ayrıca seccadeleri de önlem kapsamında evlerinden getirdi.

İbadet alanında sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

İMAMOĞLU'NDAN CUMA NAMAZI PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından cuma namazına katıldığı görüntüleri paylaşan İmamoğlu "Pandemi nedeniyle kapalı olan camilerde, uzun süre sonra Cuma Namazı kılınıyor" ifadelerini kullandı.

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