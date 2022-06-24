İmamoğlu, tüm İstanbulluları 'İstanbul Senin' uygulamasını indirmeye çağırdı
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Hizmette 3'üncü Yıl Sunumu'nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbulluları, 'İstanbul Senin' uygulamasını indirmeye davet etti. İmamoğlu, "Oradan ben de İstanbullu hemşerilerimle hem konuşuyor, hem dertleşiyor, hem de dertlerine çözüm buluyor olacağım" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk demokrasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan 23 Haziran 2019 seçimlerinin 3. yıl dönümü sebebiyle; İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Hizmette 3'üncü Yıl Sunumu'nda açıklamalarda bulundu.
oplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, eski İBB Başkanlarından Nurettin Sözen, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı.
İstanbul’da geçen 3 yılını değerlendiren ve hayata geçirilen icraatlara değinen İmamoğlu, konuşmasında 'İstanbul Senin' uygulaması hakkında bilgi verdi.
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