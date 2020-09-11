İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaşlar yanıt verdi

11 Eylül 2020 Cuma, 10:02

CHP eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni Van, Hakkari'nin ardından Şırnak'ta sürdürdü.Dün akşam saatlerinde kente gelen İnce, Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı.

Yaptığı çalışmaların ardından parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt veren İnce, "Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza" diye konuştu.

Muharrem İnce, yolculuğu sırasında kendisini selamlayan vatandaşlara “Parti kurayım mı?” diye sordu. Vatandaşlar ise “Kur, kur” diye yanıt verdi.