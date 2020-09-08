İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!

08 Eylül 2020 Salı, 12:32

Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulan İstanbul Heybeliada'daki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından Küçükkaya canlı yayında tepkide bulundu.



Küçükkaya, Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin "Hastanelerde çok ciddi zorluklar yaşanmaya başlandı. Orayı deseler ki 'karantina merkezi yaptık' hastalarımızı yatırsak orada, olmaz mıydı?" diye sordu.



Bursa ve pek çok kentteki Atatürk statlarının yıkıldığını belirten Küçükkaya "Yeni havalimanı yaptılar hayırlı uğurlu olsun memlekete ama adı neden Atatürk değil?" Atatürk havalimanı gitti, onun pistini yıktılar üzerine hastane yaptılar. Hastane yapacak o kadar yer var neden? Ve Heybeliada... İnsan bunları duyunca üzülüyor" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.