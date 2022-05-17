İstanbul Boğazı'ndaki yasa dışı midye avcılarına suçüstü

17 Mayıs 2022 Salı, 12:06

İstanbul Boğazı’nda yasadışı avcılara göz açtırılmıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Boğazı’nda yasadışı kara kıllı midye avcılığı yapıldığını tespit etti.

İhbar üzerine Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda harekete geçen Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı Şile Karakol komutanlığı ekipler yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbul-bogazindaki-yasa-disi-midye-avcilarina-sucustu-1936823