İstanbul'da kayıp İTÜ öğrencisi Hamit Egemen ormanlık alanda ölü bulundu
İstanbul'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulundu.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) okuyan oğulları Hamit Egemen'den haber alamayan Çorum'daki ailesi durumu polise bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan Egemen'in kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nun kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen Hamit Egemen'in bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.
Ekiplerce ormanda bulunan Egemen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hamit Egemen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Hamit Egemen'in ölüm haberi üzerine İTÜ Dayanışması'ndan yapılan açıklamada da "Sıra arkadaşımızın cansız bedenine ulaşıldığının bilgisini aldık. Üzülerek bu haberi paylaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Sürecin takipçisi olacağız" denildi.
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