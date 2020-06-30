İstanbul'da skandal eğlencenin görüntüleri!

30 Haziran 2020 Salı, 10:05

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yeni tip korona virüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi. Düzenlenen asker eğlencesinde büyük, küçük fark etmeksizin onlarca kişi oyunlar oynadı, halay çekti. Eğlencede saatlerce eğlenen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.