İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı

19 Kasım 2020 Perşembe, 14:14

İstanbulkart’ta “yetersiz bakiye” dönemi artık son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetersiz Bakiye" dönemi bitti İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak” ifadelerini kullanarak duyurdu.



