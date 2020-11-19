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İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı

İstanbulkart’ta “Yetersiz Bakiye” dönemi bitti. Artık İstanbulkart uygulaması sayesinde kart yüklemesi yapılabileceği gibi QR Kod ile otobüslere de binilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2020 Perşembe, 14:14

İstanbulkart’ta “yetersiz bakiye” dönemi artık son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetersiz Bakiye" dönemi bitti İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak” ifadelerini kullanarak duyurdu. 

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