İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istemişti. İBB'nin vatandaşlara tanıdığı süre bugün doluyor. Ulaşım kartları ile HES kodlarını eşleştirmeyenler yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanmayacak.
İstanbul Büyükşehir İl Hıfsızssıhha Kurulu koronavirüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, yarından itibaren toplu taşıma kullanamayacak. Öte yandan İBB, vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını HES kodları ile eşleştirmelerini istemişti. İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre bugün doluyor. Eşleştirme yapmayan vatandaşlar yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanamayacak. Alınan önlem ile koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.
Bugün toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlardan eşleştirme yapmayanların herhangi bir sorun olmadan kartlarını kullanmaya devam ettikleri görüldü. HES Kodunu ulaşım kartı ile eşleştirme yapmayan bir vatandaş, “Daha eşleştirmeyi yapmadım, bu akşam yapacağım. Şuan toplu taşımaya binmek için bir engel yok, bugün toplu taşımayı kullandım” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- “İktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?
- Melih Bulu'nun intihal yaptığını doğruladılar
- Mahkeme,hasar kaydını araştırmayan alıcıyı kusurlu buldu
- Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru
- Bahçeli, bu kez medyaya çattı
- Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması
- Aşıda sıralama nasıl olacak?
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- TTB, Covid-19 aşılarının etkinlik oranlarını açıkladı
Video Haberler
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
- 'Dünyada en ucuz soğan Türkiye’de ama satılmıyor'
- Nehir kıyısında korkunç ölüm
- Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon Avro'luk peyzaj
- Üniversite öğrencisine terlikli saldırı anı kamerada