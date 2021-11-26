İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
İzmir’de, yarım gevrek satışı başladı. Konak ilçesinde bir büfe “Yarım gevrek satışımız başlamıştır. 1.25 kuruş” yazarak cama astı.
Türkiye’ye saran ekonomik kriz ve son günlerde peş peşe gelen zamlar yurttaşın belini büktü. Daha ucuz olduğu için bayat ekmek kuyruklarının olduğu İzmir’de, şimdi de yarım gevrek satışı başladı. Konak ilçesinde bir seyyar satıcı “Yarım gevrek satışımız başlamıştır. 1,25 kuruş” yazarak cama astı. Yazıyı görenler “Yarım gevreğe bizi muhtaç ettiler” diyerek isyan etti.
Babasının tezgâhında 5 yıldır gevrek satan Mahmut Karatay, vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı böyle bir uygulama başlattığını belirterek “Bazı insanlar tam gevrek param yok. Yarım gevrek verir misin?dedi. Bizde yarım gevrek uygulaması başlattık. Çok alan oluyor” dedi. Gevrek zammı sonrası tepki aldığını da ifade eden Karatay, “ Zam yapıldı diyerek bize kızıyorlar. Zam yapan ben değilim ki gitsinler zam yapanlara sorsunlar” dedi.
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