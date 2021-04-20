İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!

20 Nisan 2021 Salı, 12:01

Pinhâni’nin sevilen şarkısı, İzzet Yıldızhan yorumuyla cover yapıldı.

Pinhâni dinleyicileri şarkının arabesk halini eleştirirken, şarkının para karşılığı verilediğini ve bunun yapılmaması gerektiğini öne sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı “Pinhani’ye bak çiğköfteci gibi herkese satmışlar şarkıyı” yorumunu yaparken bir diğeri “Keşke aramızda para toplasaydık da şu şarkıyı satmasaydın pinhani bey şok oldum” eleştirini yöneltti.

Tepkilerin ardından Pinhâni grubundan açıklama geldi. Açıklamada grubun bugüne dek hiçbir şarkısını ücretle vermediğini belirtti.

Açıklama şöyle: “Bugüne kadar yayımlanmış herhangi bir şarkımız için kimseye para karşılığında izin vermedik. Herkes şarkı yazamıyor, gerekmedikçe kimseye şarkı için zulüm etmek istemiyoruz. İsteyenler şarkılarımızı söyledi, karışmadık,hepsi bu. Hem daha çok şarkımız var,yazılmamış,söylenmemiş...”

İşte o mesaj:

İşte Pinhâni’ye yönelik tepkilerden bazıları: