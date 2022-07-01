Kabotaj nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman ilan edildi? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Kabotaj nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman ilan edildi? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" her yıl yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyıor. Türk denizciliği için oldukça önemli olan Kabotaj Bayramı, milli bayramlar arasında yer alıyor.
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