Kabotaj nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman ilan edildi? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?

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Bugün 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl 1 Temmuz’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Kabotaj nedir? Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ne zaman ilan edildi? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:44

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" her yıl  yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyıor. Türk denizciliği için oldukça önemli olan Kabotaj Bayramı, milli bayramlar arasında yer alıyor.

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