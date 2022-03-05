Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto: Salonu terk ettiler

05 Mart 2022 Cumartesi, 13:35

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig takımlarına 15 bin TL, Süper Amatör Lig takımlarına 12 bin 500 TL, 1. Amatör Lig’de mücadele eden takımlara ise 7 bin 500 TL destek verileceğini açıkladı. 107 kulübe verilecek destek ödemeleri için dün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve spor kulübü yöneticilerinin katılımıyla tören düzenlendi.



Törene Soma Zafer Spor kadın futbol takımın oyuncularının protestosu damgasını vurdu. Kadın futbolcular, kulüplerinin amatör kulüplerle aynı kategoriye alındığını ve düşük destek yapıldığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ü protesto etti.

Takım kaptanı Seda Şahin, takımlarının ikinci ligde olduğunu, iller arası deplasman maçlarına gittiklerini ancak amatörler kulüplerle aynı klasmana konulduklarını belirterek, “Bizi birinci amatör gibi değerlendirdiniz. Bu kararınız bizi çok üzdü. Biz pozitif ayrımcılık beklerdik” dedi. Verilen desteği kabul etmeyen sporcular salonu terk etti.

MHP'li Başkan Ergün ise sporculara, “Bugüne kadar sen böyle bir aktivite içersindeydin, senin başındaki başkan, yöneticilerin bize hiç bilgi vermediyse, benim makamıma gelip, 'biz bu ligde branşa mücadele ediyoruz' demediysen, bunu bilmemek benim suçum değil. Burada ilk defa bir bayan takımına destek vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Onun için pozitifi düşünürken eksi artı olarak da düşünmen lazım. Böyle arlı davranıyorlarsa o parayı da almamaları lazım. Gelip burada şov yapıyor yani. Verdiğin desteğin azı çoğu olmaz. Bu işler gönül işi" dedi.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADILAR

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Soma Zafer Spor kulübü yöneticileri, destek ödemelerinden önce belediyenin ilgili birimleri ile toplantı yaptıklarını, kulüplerini tanıttıklarını belirterek şu açıklamada bulundu:



''Belediye Başkanı haberi yokmuş gibi davranıyor ama biz Manisa'nın tek kadın futbol kulübüyüz. Belediye yetkilileri ile daha önce defalarca görüştük. Destek ödemeleri için sunum yaptık. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den de randevu istedik ancak yanıt alamadık. Burada tepki gösterdiğimiz konu yardımın miktarı değil kulübümüzün karşılaştığı tutumdur. Verilecek yardımı reddettik ve Mehmetçik Vakfı'na aktarılması için yazılı başvurumuzu yaptık.''