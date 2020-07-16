Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Çin'de saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişinin sakin tavırlarıyla ambülansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevk edildi. Söz konusu kişinin 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.
Olay, Çin’in Çongçing kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın başına saplanmış bıçakla sakince ambulansa yürüdüğü görüldü.
Polisten yapılan açıklamada, bıçağın adamın kafasına bir kavgada saplandığı ve bıçağın kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyata alındığı ifade edildi.
Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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