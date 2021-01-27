Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:13

Kamerun'un batısında yer alan Dschang kasabası yakınlarında yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen feci kazanın ardından iki aracın alev topuna döndüğü, 53 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların yakınlardaki hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.