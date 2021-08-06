Kamyon sürücüsü, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı

06 Ağustos 2021 Cuma, 10:35

Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından, Ankara -Kazan çevreyolu bağlantısında yaşandığı belirtilen kazanın görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde, komyon sürücüsü ile motosikletli bir kişi arasında tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında kamyon sürücüsünün bilerek aracının motosikletlinin üzerine sürdüğü görülüyor.

Dün akşam saatlerinde yaşandığı belirtilen kazada yaralanan motosikletliye yoldan geçenler müdahale ederken bir aracın da kamyonun peşinden gittiği görülüyor.