Kan donduran itiraf: Eşinden hoşlanıyordum, kocasını öldürdüm

12 Ekim 2020 Pazartesi, 14:23

Olay, geçen cuma günü İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana geldi. Kuryelik yaptığı öğrenilen Sercan M., motosikletiyle geldiği sokakta aracından inen İbrahim U.’ya kurşun yağdırdı. İbrahim U.’nun eşinin gözü önünde yaşanan olay sonrası 36 yaşındaki Sercan M. motosikletine binerek kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından ve omzundan vurulan İbrahim U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim U., Sercan M. tarafından öldürüldü.



EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kaçtığı motosikletin plakasını belirleyen ekipler, eşkali tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Sercan M., Kartal’da yakalandı. Suç kaydı olmayan şüphelinin evinde yapılan aramalarda, iki pompalı tüfek, bir anahtarlık şeklinde silah, 25 adet 7.65 mm mermi, 30 adet 9 mm çapında mermi, 22 adet 12 mm mermi ele geçirildi.

Şüpheli Sercan M. ifadesinde İbrahim U.’nun eşi A.U.’ya ilgi duyduğunu ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: Sözcü