Kars’ta balıkların 'ölüm göçü' sürüyor

05 Haziran 2022 Pazar, 11:18

Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı.

15 Mayıs’ta başlayan ve 10 Haziran’da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor.

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