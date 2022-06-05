Kars’ta balıkların 'ölüm göçü' sürüyor
Kars’ta binlerce tatlı su kefali yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların çoğu 'ölüm göçü' de denilen bu zorlu yolculukta martılara yem olurken yurttaşkar, “Van’ın inci kefali varsa, bizim de tatlı su kefallerimiz var" yorumunda bulundu.
Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı.
15 Mayıs’ta başlayan ve 10 Haziran’da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor.
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