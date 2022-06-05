Kars’ta balıkların 'ölüm göçü' sürüyor

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Kars’ta binlerce tatlı su kefali yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ediyor. Balıkların çoğu 'ölüm göçü' de denilen bu zorlu yolculukta martılara yem olurken yurttaşkar, “Van’ın inci kefali varsa, bizim de tatlı su kefallerimiz var" yorumunda bulundu.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 11:18

Kars’ta tatlı su kefalleri yumurtalarını durgun sulara bırakmak için göç etmeye başladı.

15 Mayıs’ta başlayan ve 10 Haziran’da son bulunan kuluçka dönemi öncesinde balıklar yumurtalarını bırakmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Balıkların çoğu yumurtalarını bırakamadan martılar tarafından avlanıyor. 

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