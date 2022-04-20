Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı, veresiye defterindeki borçları ödedi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Kazı Kazan'dan 2 milyon TL kazanan kişi, kupon aldığı büfenin veresiye defterini kapattı, ardından da büfe sahibi Fatih Bayram’a motosiklet hediye etti.
Adapazarı ilçesinde bir kişi, 17 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi, Farabi Caddesi'ndeki büfeye giderek 'Para Yağmuru' adı verilen Kazı Kazan'dan 7 kupon aldı.
Kuponları kazımaya başlayan kişi, 5'incisine geldiğinde 2 bin TL ikramiye kazandığını düşünerek büfe sahibi Fatih Bayram'a gitti. Bayram'ın uyarısı ile büyük ikramiye olan 2 milyon TL'yi kazandığını öğrenen talihli, büyük sevinç yaşadı. İkramiyeyi aldıktan sonra büfeye gelen talihli, veresiye defterinde mahalleliye ait olan 4 bin 500 liralık borcu kapattı, ayrıca büfe sahibine motosiklet hediye etti.
MAHALLELİNİN VERESİYE BORÇLARINI KAPATMIŞ
Büyük ikramiye talihlisinin 30 TL'lik seriden 7 adet aldığını belirten büfe sahibi Fatih Bayram, "Bunlardan 5'incisinde kendisine 2 milyon TL çıktı. Talihli güvenli bir şekilde ikramiyesine kavuştu. Ertesi gün kendi gönül rızasıyla gelmiş, babam İbrahim Bayram'a 'Ne istersiniz' diye sormuş ve bir motosiklet hediye etmiş. Aynı zamanda mahallede 7- 8 kişinin yaklaşık 4 bin 500 liralık ekmek, süt ürünleri gibi veresiye borçlarını kapatmış. Bize bu şekilde bir faydası da oldu. İkramiye bizim bayimizden çıktığı için çok sevinçliyiz ve mutluyuz" dedi.
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