Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!

08 Nisan 2022 Cuma, 11:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmiş ve saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!" ifadelerine yer vermişti.