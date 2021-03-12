Kılıçdaroğlu'nun sorusuna dönerci esnafı yanıt vermekte zorlandı

12 Mart 2021 Cuma, 09:04

Kılıçdaroğlu, Uşak ziyaretinde 3 Şubat 2021 günü ekonomik sıkıntıları yüzünden intihar eden 2 çocuk babası, anahtarcı Reşat Keskin’in ailesini ziyaret etti. İsmetpaşa Caddesi’ndeki esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, dönerci esnafa “Nasıl işler, tavuk döner” dedi. Esnaf, “Tavuk, et” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “Hangisine daha çok talep var?” diye sordu. Esnaf bir şey söylemekte zorlanarak, tavuk döneri işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun “Tavuğa yöneldi” sözüne esnaf, “Şartlar biraz bu halde” diye yanıt verdi.

4 KİŞİYİ İZNE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDI

Kılıçdaroğlu girdiği pastanede ikram edilen salebi geri çevirmedi ve burada kadınlarla fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu pastane sahibine “Kaç kişi çalışıyor?” diye sordu. Pastane sahibi 8 kişi çalıştığını ve 4 kişiyi izne gönderme zorunda kaldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nu yolda durduran bir çiftçi ise 150 bin lira borcu olduğunu söyleyerek, “Emekliyim, kredi çektim. Emeklilikten de borcu var. Bu yani şöyle bir şey. Özellikle Türkiye’nin başına getirilmiş, oturtulmuş. Köylüyü, işçiyi, esnafı, memuru. Onlarda hata yok, hata bizde” dedi.

Kahvehane esnafı ise Kılıçdaroğlu’na iş yapamamaktan dert yandı. Esnaf, kahvehanelere ayrımcılık yapıldığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyet evlatları olarak biz neden açılamıyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 5 yıldızlı otellerdeki kutlama partilerini hatırlatarak, sitem etti.

16 yıldır berberlik yapan esnaf Kılıçdaroğlu’na “Ayakta durmaya, yaşamaya çalışıyoruz. İşler ne iyi ne kötü” dedi.

Kılıçdaroğlu, kumaş ve giysi satan esnafın dükkanında Uşak’ta yağan yağmuru “Bereket” diye yorumladı. Esnaf ise “İnşallah o bereket işlerimize de yansır” yanıtını verdi. Esnaf Kılıçdaroğlu’na “Gerek emekli, gerek memur kesiminin mutlaka refah seviyesini yükseltmek lazım. Bu zincirleme gidecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, kuyumcuyu da ziyaret etti. Kuyumcu, işlerinin pandemiden dolayı durgun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sizler kazandığınız sürece bu memlekete huzur gelir” diye vurguladı.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında adaşı bir esnaf ile de karşılaştı.