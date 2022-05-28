Kırıkkale'de feci kaza: Baba öldü, oğlu yaralandı
Kırıkkale’de lastiği patlayan kamyon, kontrolden çıkması neticesinde karşı yola geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ve kamyonun sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. idaresindeki 06 BLE 718 plakalı kamyonun lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon, demir bariyerleri de aşarak karşı yönden gelen Veysi Çeçen idaresindeki 33 EEK 04 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bariyerlere saplanan tır sürücüsü Veysi Çeçen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan oğlu R.Ç. (17) ile kamyon sürücüsü Mustafa A. (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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