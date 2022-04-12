Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
Çorum'da kontrolden çıkan kamyonet, benzin istasyonuna daldı. Araçlarının lastiğine hava basan 2 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Tuzcular Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'nden Tuzcular Kavşağı'na seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki benzinliğin duvarına çarpan araç, benzinlik içindeki direği yıkarak durabildi. Kaza esnasında benzinlik içerisinde araçlarının lastiklerine hava basan 2 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve aracına hava basan Emre K., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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