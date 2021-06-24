Korumalar gazetecinin gözlüğünü düşürdü, Akşener özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen bir gazeteciye Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Gazetecinin elindeki gözlük, Akşener'in korumaların müdahalesi sonucu yere düştü. Durumu öğrenen Meral Akşener geri dönerek, gazetecilerden özür diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, daha sonra kalabalık bir ekiple salondan ayrıldı
DURUMU ANLAYINCA GERİ DÖNDÜ
Bu sırada kendisine soru sormak isteyen gazetecilerle Akşener'in korumaları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Bir gazeteciye, Akşener'in korumaları müdahalede bulundu. Müdahale sonucu gazetecinin elinde bulunan gözlük yere düştü. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener geri döndü.
ÖZÜR DİLEDİ
Akşener, kadın gazeteciye "Tamam, bak senden özür diliyorum yavrum. Siz görevinizi yapıyorsunuz, ben de cevap vermemekte serbestim" dedi. Düşen gözlüğün farklı bir gazeteciye ait olduğunu öğrenen Akşener, ondan da özür dileyerek yoluna devam etti.
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