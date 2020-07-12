Köylüye "Terbiyesizlik yapma ulan" diyen kaymakam hakkında yeni gelişme

12 Temmuz 2020 Pazar, 20:36

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl köyünde açılması planlanan kömür madeni için arazilerinin kamulaştırılması kararına karşı köy halkının direnişi sürüyor. Köylü protesto için yolu kapatarak eylem yaptı. Eylemi sonlandırmaları için konuşmaya gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadirlioğlu, köylülerden yaşlı birine ‘terbiyesizlik yapma lan’ diyince gerginlik yaşandı. Jandarma yaşlı köylüyü uzaklaştırırken Kaymakam'ın sözlerine sinirlenen köylüler tarafından yuhalandı.

Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada köylülerin kaymakama karşı tahrikte bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada “Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu’na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Ilgın'ın Çavuşcugöl Mahallesi'nde tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen köylüler dün şirketin iş makinelerinin tarlalarına girerek çalışma yapmasına karşı traktörleri ile birlikte Çavuşcugöl-Tursunlu karayolunu kapatarak oturma eylemi yaptı.

Jandarmanın müdahalesi sonucu 3 köylü yaralandı. Köylülerden birinin kolu, birinin parmağı kırıldı. Jandarma kolu kırılan kişi ile biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Müdahalenin ardından köylünün talebi üzerine Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu öğleden sonra köye geldi. Kadiroğlu derdini anlatan yaşlı bir köylüye "Pislik yapma lan" diye bağırdı. Jandarma yaşlı köylüyü tutuklamaya çalışınca köylü ayağa kalktı. Ortalığın karışması üzerine kaymakam apar topar aracına bindirilip götürüldü.

Ilgın Çevre Platfomu akşam saatlerinde gözaltıların yeniden başladığını ve devam ettiğini duyurdu.