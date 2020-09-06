KPSS Sınavı'na geç kalan adaylar kapıda kaldı

06 Eylül 2020 Pazar, 12:29

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2020 yılı KPSS sınavı 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılıyor. Sınavın sabah bölümü "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek" testinden oluşuyor. Şişli Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek içeri alındı. Okul bahçesinde adaylara dezenfektan ve maske verildi. Adaylar saat 10.00'a kadar salonlara girebilirken 10.00'dan sonra kapıların kapanmasıyla bazı adaylar sınava giremedi.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY"

Kapıların kapanması ile okul kapısında kalan bir KPSS adayı görevlilere “Ben şimdi sınava giremiyor muyum?" deyince görevli de “Kapılar kapandı" dedi. Aday sınava giremeden geri döndü. Gazetecilerin "ne olmak istiyordunuz?" şeklindeki sorusuna “Artık hiçbir şey" diyerek uzaklaştı. Sınava geç kalan KPSS adayı Mehtap Uzun "Ben bir şansımı denemek istiyordum. Ama yine girseydim güzel olurdu.Üzüldüm açıkçası" dedi. Sınava girmek için gelen 3 aday daha geç kaldıkları için sınava giremedi.

ATAŞEHİR'DE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ataşehir’de bulunan Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de sınava girecek adaylar yakınlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren okul önünde beklemeye başladı. Sınav saati yaklaşırken adaylar okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıra oluşturdu. Adaylar, kapının girişinde bulunan dezenfektanlardan kullanarak içeri girdi. Maskesi olmayanlara ise maske verildi. Fakat okul bahçesi yeterli gelmeyince sınav sırası okul dışına taştı. Sınava toplu taşıma aracından inip koşarak gelen bir kişi saat 10.00’da kapalı bahçe kapısı kapısına geldi. Aday, daışarıda bekleyen vatandaşların ısrarıyla içeriye alındı.

Sınava girecek bir aday, “Hazırlanmaya çalıştım açıkçası. Elimizden geleni yaptık. Özellikle pandemi döneminde çok zorlanmıştık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Rehber öğretmeni olmak istiyorum. İnşallah olur, psikolojik danışmanım ben. İnşallah hedeflerimize ulaşırız.” dedi.

TAKISINI EMANETE BIRAKARAK GİRDİ

Avcılar'daki sınavda da Yeşilkent Mahallesi'nde tek sınav merkezi olan MEV Nihat Candarlı Ortaokulu'nda da saat 10.00’da dış kapı kapandı. Saat 10.01'de okulun önüne gelen, sabah erken saatlerde Ümraniye'den yola çıktığını ancak varabildiğini ifade eden bir aday, çevredekilerin de kendisine destek vermesi ardından bahçeye ve binaya alındı. Üzerlerinde takı bulunduğu tespit edilen bir genç kız sınavdan hemen önce dışarı çıkarılırken yakınlarını aradı. Genç aday yakınlarını bulamayınca kolyesini kantinde emanete bıraktı. Bölgede tek sınav merkezi olması nedeniyle Yeşilkent'teki okulun çevresinde saat 09.00'dan itibaren başlayan yoğunluk, saat 10.00'dan sonra yerini sessizliğe bıraktı.