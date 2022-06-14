Kütahya'da anahtarını almak için çıktığı trafoda mahsur kaldı
Kütahya'da, E.K.'nın (16) yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı. Anahtarını almak için trafoya çıkan E.K., mahsur kaldı.
Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde E.K.'nin yürürken havaya attığı anahtarı trafonun üzerinde kaldı. Anahtarını almak için trafoya çıkan E.K. inemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki trafoda mahsur kalan E.K.'yi merdivenle kurtardı.
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