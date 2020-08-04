Lübnan'da büyük patlama!

04 Ağustos 2020 Salı, 18:43

Reuters'ın aktardığı Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre çok sayıda kişi yaralandı ve geniş bir alanda hasar meydana geldi.

Lübnan Resmi Haber Ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Patlamanın bu yangın dolayısıyla çıktığı ifade edildi.



Patlama noktası civarındaki binaların camları parçalanırken bazı sosyal medya kullanıcıları, binalarının deprem anındaki gibi sallandığını yazdı.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı, patlamanın liman bölgesindeki antrepolarda gerçekleştiğini söyledi.



