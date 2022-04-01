Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu
Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden olurken, 10 binanın da çatısı uçtu.
Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu.
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