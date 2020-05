Meclis'te gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi

17 Mayıs 2020 Pazar, 16:17

Meclis üyelerinin kendisine güvenmesi isteyen Seçer, “Ben halk adına, halk yararına çalışıyorum. Benim elimi rahatlatmanız, bana destek olmanız, bana güvenmeniz lazım. Bana 500 bin insan oy verip güvenmişse, sizlerin de güvenmesi lazım. Onun için borçlanma istiyorum” ifadelerini kullandı. Seçer, Meclis üyelerini kendisine destek olamaya çağırarak, “Arkamızda durun, yanımızda durun, destekçi olun. Ondan sonra hesap sorun. Buna razıyız” diye konuştu.

Seçer, Meclis’te gerçekler ışığında tartışılmasının önemine dikkat çekerek, “Siyasetin vesayeti olursa biz Mersin ortak paydasında bulunma şansına sahip değiliz. Ankara’dan Mersin yönetilmez. Burada tepkileri biz alacağız. Karar sizin. Takdir yüce meclisin. Biz geçen borçlanmada da Ankara rüzgarına çarpıldık” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen hizmetleri ve projelerini anlatan Başkan Seçer, israfı önlediklerini, mali ve idari disiplini sağladıklarını vurguladı. Seçer, “Mal ve hizmet alımları, yatırımlar, cari harcamalar devam etti ve toplam borcumuz 1 milyar 165 milyon liraya evrildi. 13 aylık sürede yani 1 Mayıs’a kadar toplam 876 milyon 749 bin lira borç ödedik” diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen hizmetleri anlatan Başkan Seçer, “22 Mart’tan bu yana toplam 150 bin 436 aileye gıda yardımını, 303 bin 133 kişilik sıcak yemeği vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz. 13 ilçemizde çocuklarımıza toplam 215 bin 579 paket süt dağıtırken, 5 bin 302 adet El Bebek Gül Bebek Paketimizi annelerimize ulaştırdık. Şehrimizin genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, 386 bin 670 adet maske, 58 bin 747 adet hijyen paketini de vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi. Başkan Seçer, borçlanma talebini, “Sizlerden Mersin’e yatırım ve hizmet yapma adına, hem çalışan personelimize, hem bize iş yapan memleket esnafına ödemelerimizde bir aksama yaşanmaması için, her an uygun şartlarda kredi kullanabilmem için borçlanma talep ediyorum” sözleriyle açıkladı. Meclis üyelerinin kendisine güvenmesi isteyen Seçer, “Ben halk adına, halk yararına çalışıyorum. Benim elimi rahatlatmanız, bana destek olmanız, bana güvenmeniz lazım. Bana 500 bin insan oy verip güvenmişse, sizlerin de güvenmesi lazım. Onun için borçlanma istiyorum. Arkamızda durun, yanımızda durun, destekçi olun. Ondan sonra hesap sorun. Buna razıyız” ifadelerini kullandı.

SEÇER, BORÇLANMA TALEBİNİN GEREKÇESİNİ ANLATTI

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda toplam 13 madde oylandı. Koronavirüs tehdidin devam ettiği bugünlerde, Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi ve salondakiler koltuklara boşluklu oturdu. Meclis toplantısının ana gündem maddesini borçlanma talebi oluşturdu. Başkan Seçer’in 250 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Seçer, Meclis’e getirilen borçlanma talebi hakkında Meclis üyelerine bilgi vererek, “Komisyona gitti ama tabii ki belli bir sürede komisyondan çıkmadığı için bunu resen getirme imkanımız var. Bu sebeple takdirlerinize sunacağım” dedi. Seçer, geçtiğimiz Kasım ayında 2020 yılı bütçe kararnamesini Meclis üyelerinin oylarına sunduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu kararnamenin 11. Maddesi’nde şöyle diyor: ‘Meclisçe kabul edilen Stratejik Plan ve performans programında yer alan yatırımlar ile ilin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işlere ilişkin olarak İller Bankası ve diğer bankalardan 2020 mali yılı finans bütçesinde gösterilen 250 milyon Türk Lirası’; burada bir şey belirtmem gerekiyor. Bizim alacağımız Meclis kararı bir önceki yılın gelir bütçesinin yeniden değerleme oranının % 10’una tekabül edecek kısmı ancak kullanmamıza cevaz veriyor. Yani 250 milyon lira borçlanma talebiyle geliyoruz ama aslında biz 175 milyon lira Meclis’in kararıyla borçlanma yapabileceğiz. Bunun üstü borçlanma talebimiz Bakanlığın iznine bağlı. ‘250 bin TL’ye kadar borçlanabilir veya borçlanma ile ilgili her türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya, belediye mülkiyetinde olan her türlü menkul, gayrimenkul ve diğer gelirleri ipotek vermeye, bloke etmeye, her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, belediyenin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, krediye konu her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir.’ Bu yetkiyi aslında siz bize vermişsiniz. Aslında her ilçe belediye başkanı da bütçe kararnamesinde bu yetkiyi alıyor. Ama dönüyoruz sonradan tekrar biz Meclis’ten yetki alıyoruz. Hukukçu başkanımız da var, meclis üyelerimiz de var. Bu sadece bizim Meclisimiz’e, bizim belediyemize ait bir durum değil. Bir taraftan yetki veriliyor, bir taraftan tekrar yetki isteniyor. Bu tabi bankaların tutumundan kaynaklı. Bugün finans piyasalarında pembe tablolar olsaydı, güllük gülistanlık olsaydı hiçbir banka müdürü, hiçbir banka bunu bizden talep etmezdi. Bir kere bunun irdelenmesi lazım.”

“BANA GÜVENMENİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Meclis üyelerinin kendisine güvenmesi isteyen Seçer, “Sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Bizi ilgilendiren konu şu ki, Meclis olarak siz bütçemi onaylamışsınız ve demişsiniz ki, ‘bu bütçenin gerçekleşmesi için yani hizmetin ve yatırımların yapılabilmesi için 250 milyon lira borçlanma rızasını da veriyorum’ demek istemişsiniz. Şimdi benim demek istediğim de ondan öte bir şey değil. Neden? ‘Ama vermişim niye bir daha istiyorsun?’ Bankalar bu borcu bana kullandırsa istemeyeceğim. Ama ayrı, münhasıran bir karar istiyor benden. Onun için tekrar bunu getiriyorum. Bütçe yaparken, bütçeyi size sunarken, bu yetkiyi vererek, Belediye Başkanı’na güvenmenizi istiyorum. Ben bu yetkiyi alacağım ama burada suiistimal, istismar, bir güveninize halel getirme gibi bir davranış içerisinde olmam mümkün değil. Ben bu yetkiyi sizden daha önce de aldım, çok teşekkür ederim. Eylül ayında aldım. Ben daha önce grup sözcüsü arkadaşlarımla iki kez bir araya geldim ve bir önceki mali yıl tablolarını arkadaşlarımıza, il başkanlarınıza, Plan Bütçe üyelerine sunduk. Tahmin ediyorum onlar da sizlerle bunu paylaştı. Onun için bana güvenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Saklı gizli bir şey yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“13 AYLIK SÜREDE TOPLAM 876 MİLYON 749 BİN LİRA BORÇ ÖDEDİK"

Seçer, Büyükşehir’in alınan mal ve hizmetler ile yapılan imalatlardan kaynaklı müteahhitlere olan toplam borcunun 1 Nisan itibariyle 664 milyon 166 bin lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mal ve hizmet alımları, yatırımlar, cari harcamalar devam etti ve toplam borcumuz 1 milyar 165 milyon liraya evrildi. 13 aylık sürede yani 1 Mayıs’a kadar toplam 876 milyon 749 bin lira borç ödedik. 115 milyon 673 bin şu anda ödenmemiş, davalı olduğumuz borcumuz var. Bunlar tabii ki denetimlerden, teftişlerden ortaya çıkan. Hani diyordunuz ya ‘önceki dönemi denetleyin dosyaları çıkarın’. Her taraf denetleniyor, bütün daireler denetleniyor. Bazı konular yargı sürecinde olduğu için, itibar suikastine yer açmamak için, basın karşısında ya da Meclis karşısında bunları ifşa etmiyorum. Şu anda davası devam ediyor bunların. Toplam şu an borcumuz 172 milyon 916 bin liraya düştü. 115 milyon 673 bin lira ödenmemiş davalı olduğumuz borç var. Ayrıca, ödenmiş ama yine de davalı olduğumuz, fazla ödeme yapılmış iddiası ile davalı olduğumuz 5 milyon liralık bir firmayla davamız devam ediyor. Yani 664 milyon 166 bin lira ile aldığımız açık hesap borç, şu anda 172 milyon 916 bin liraya düşmüştür.”

“TOPLAM BORCUMUZ 1 MAYIS İTİBARİYLE 1 MİLYON 406 BİN LİRAYA GERİLEDİ"

Belediye’nin banka borçlarını da açıklayan Seçer, “164 milyon lira borçlanma yetkisi aldık. Aslında 349 milyon 500 bin lira aldık ama bizim yasa gereği kullanacağımız rakam 164 milyon liraydı. Biz bunun kararını Eylül ayında almıştık. 13 Eylül 2019’da borçlanma yetkisi aldık ama biz borçlanmaya Kasım’ın 12’sinde başladık. Biz yönetime geldiğimizde, bankalara olan borç miktarımız 1 milyar 582 milyon 783 bin liraydı. Sizlerin verdiği yetkiyle 164 milyon lira borçlandık. Faiz tutarı ile beraber 217 milyon 566 bin lira borcumuza eklendi, banka borcumuz 1 milyon 800 bin liraya yükseldi. Biz bunun da 394 bin 6 lirasını ödedik, toplam borcumuz 1 Mayıs itibariyle 1 milyon 406 bin liraya düştü. Biz yönetime gelmeden 4 ay önce, burada o dönemde görev yapan Meclis üyeleri de var. Aralık ayında, seçimden 4 ay önce aynı belediye % 31.05 faizle 180 milyon lira bankalardan borçlanmış. Biz şu anda ödüyoruz onu. Geçtiğimiz Aralık ayında da ciddi bir para ödedik o borca. 180 milyon liranın 170 milyon lirası bir firmaya ödenmiş” dedi.

“BAKALIM BU BAŞKAN EMANETE İHANET Mİ EDİYOR, YOKSA BU HALKIN PARASINA KENDİ PARASINDAN ÇOK DAHA FAZLA MI SAHİP ÇIKIYOR"

Eylül ayında borçlanma yetkisi veren Meclis üyelerine teşekkür eden Seçer, “Borçlanma yetkisini hemen kullanmadık. Teminatsız olarak bir bankadan 13 Kasım’da 20 milyon lira kullanmışız. 12 Kasım’da 25 milyon, 15 Kasım’da 22 milyon, 31 Aralık’a kadar devam etmiş. İhtiyaç oldukça, faiz ödeme meraklısı değilim. Bu kredilerin çoğu 2 yıl, 1 yıl ödemesiz, minimum 3 yıl, maksimum 5 yıl ödemeli krediler. Burada iş adamları var. Kasım ve Aralık 2019 yılları finans piyasalarında faiz oranlarını bir araştırsınlar, bir de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu şartlarda kullandığı faiz oranlarını karşılaştırsınlar. Bakalım bu Başkan emanete ihanet mi ediyor, yoksa bu halkın parasına kendi parasından çok daha fazla mı sahip çıkıyor, hep beraber görürüz. Biz devraldığımızda açık hesap borç, banka anapara faiz borcu 2 milyar 246 milyon 949 bin liraymış, şu gün için 1 milyar 579 milyon 259’u ödenmiş ve bakiye kalmış 667 milyon 689 bin lira. Bu süre içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi borçları azaltmıştır” diye konuştu.

“İSRAFI ÖNLEDİK, MALİ vE İDARİ DİSİPLİNİ SAĞLADIK"

Seçer, borçları öderken hizmetlere de devam ettiklerini, israfı önleyip, mali ve idari disiplini sağladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“2018-2019 yılı aynı döneminde 11 milyon 559 bin lira ödediğimiz elektrik faturası, 15 milyon 674 bin liraya çıkmış. Bu sizi yanıltmasın. Bu süre içerisinde elektriğe % 108 zam gelmiş. Aslında baktığınız zaman % 70 tasarruf sağlanmış. 111 milyon 520 bin liralık akaryakıt harcamamız 98 milyon 861 bin liraya düşmüş ve akaryakıta % 25 zam gelmiş. % 11 tasarruf. % 25 zamdan kaynaklı % 36 tasarruf söz konusu. Çarpıcı olduğu için söylüyorum. Taşıt ve iş makinesi bakım ve onarım giderleri 40 milyon 343 bin liradan aynı dönemde 22 milyon 622 bin liraya düşmüş. Tabi yedek parça artış fiyatlarını da hesaba alırsanız reel % 43.93 görünüyor. Sabit fiyatlar üzerinden reel dedim aslında % 60-70 gibi bir tasarruf söz konusu. Bunları çoğaltabiliriz. Belediye yönetimlerinin şeffaflığı açısından çarpıcıdır. 2018 yılı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi doğrudan temin miktarı 147 milyon 890 bin TL. Bizim yönetimde olduğumuz dönemde, hatta ilk 3 ayı diğer belediye yönetiminde olduğu dönemde, 38 milyon 405 bin liranın diğer belediyenin harcadığı bir süreçte bizim harcamalarımız 86 milyon 929 bin liraya düşmüş. Burada 60 milyon 960 bin liralık doğrudan teminde bir azalma söz konusu. Bu da % 41.22’ye tekabül ediyor. Yine aynı dönemlerde, yılın ilk 3 ayında 38 milyon 405 bin lira olan doğrudan temin miktarı, bizim dönemimizde 10 milyon 849 bin liraya düşerek, % 71.75 bir azalma göstermiş.”

“BANA 500 BİN İNSAN OY VEİP, GÜVENMİŞSE, SİZLERİN DE GÜVENMESİ LAZIM"

Seçer, borçlanma istiyorsa, hesap verme zorunluluğunun olduğunu ifade ederek, Meclis üyelerine “Ben sizden borçlanma istiyorsam, hesap verme zorunluluğum var. Bu hesabı burada vermedim, grup sözcünüz, diğer arkadaşlarınız, Plan Bütçe üyeleri, ne zaman bizden bir rakam istedilerse, bir hesap istedilerse, her zaman erişmişlerdir. Bu uygulamaları da sürdürmeye devam edeceğiz. Ben sizden neden borçlanma istiyorum? Söyledim, bana güvenmeniz lazım. Temmuz’a kadar Meclis kapalı. Pandemiyle mücadele sürecinin nelere evrileceğini bilemiyoruz. Bu süreç uzayabilir, toplantı yapamayabiliriz. Gelir kaybımızdan kaynaklı ki bunu ilçe belediyeleri de yaşayacak, daha bir şey yaşamadık. Önümüzdeki süreçte bunun, ekonomideki daralmaların tesirini göreceğiz. İşyerleri kapalı, alışveriş yok, vergi ödenmiyor, vergi ödenmeyince belediyelere gelir gelmiyor. Biz tedbir almak zorundayız. Şu anda cazip banka kredileri bulabiliyoruz, 15 gün sonra, 1 ay sonra ne olacak bilemiyoruz ya da aniden bir bankadan teklif geliyor, sendikasyon kredileri oluyor, çok cazip, düşük maliyetle, çok uzun vadeli. ‘Acaba ben Meclis’ten karar çıkartabilecek miyim?’ diye düşünmem lazım. Ben halk adına, halk yararına çalışıyorum. Benim elimi rahatlatmanız, bana destek olmanız, bana güvenmeniz lazım. Bana 500 bin insan oy verip güvenmişse, sizlerin de güvenmesi lazım. Onun için borçlanma istiyorum” dedi.

“FAKİRE FUKARAYA BAKMAM, ONA AŞ GÖNDERMEMLAZIM. BU BORÇLANMAYI ONDAN İSTİYORUM"

Önümüzdeki günlere bakıldığında çarpıcı tabloların görüldüğünü dile getiren Seçer, şunları söyledi:

“Belediyemizin Nisan ayı geliri 112 milyon. Bu nerden gelmiş? Mart ayındaki 130’dan düşmüş. Şubat 142 milyondan, Ocak 133 milyondan 112 milyona düşmüş. Bu çok iyi bir rakam ama yaptığımız görüşmeler, Maliye’den, İller Bankası’ndan gelecek payımızın Mayıs ayı için % 50 oranında düşeceği. Tahmini 130 milyon lira olan ortalama aylık gelirimizin 67.5 milyona, 68 milyona, 70 milyona maksimum düşeceği şeklinde. Bunun tedbirlerini almak zorundayım. Yatırımlarımın devam etmesi, benim kimseye muhtaç olmamam, çalışanlarımın maaşını ödemem, elektrik kullanmam, yolu temizlemem, sinek ilaçlaması yapmam, fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o %n istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, Mayıs ayını üç aşağı beş yukarı kurtarabiliyorum ama benim kimseye muhtaç olmamam lazım. Bu belediyeyi ben başkan olarak bir başına yönetmiyorum, sizlerle yönetiyorum, size hesap vererek yönetiyorum, sizlere anlatarak yönetiyorum. Bir yıl geçti. Haklı olarak yaptığınız basınla değerlendirmelerde, ‘Başkanın bize hesap vermesi gerektiğini’ söylüyorsunuz. Ben buna alınganlık yapmıyorum, ‘Çok doğru’ diyorum. Bütün başkanlar versin, 13 ilçe belediye başkanı şeffaf olsun, neler yaptığını açıklasın. Onlar da borçlanma alıyor. Meclis üyelerimiz de sorsun kendilerine. Şu anda ben nasıl açıklama yapıyorum onlar da yapsın.”

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI HELAL ETMİYORUM"

Sonuçlanan akaryakıt ihalesi ile ilgili de konuşan Seçer, “Şu meşhur akaryakıt ihalesi sonuçlandı çok şükür; itirazlar itirazlar. İncelettim 2018’de benzin % 1 kırım, motorin % 1 kırım. İtirazı olan söylesin. 31 Aralık 2019’a kadar da aynı, şu anda neticelendi. Benzin % 16.1 kırım, motorin 13.3 kırımla şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi akaryakıt kullanıyor. % 1, % 16.1; % 1,% 13.3. Biz halkın parasını böyle savunuyoruz, böyle koruyoruz. Kendi paramızdan öte koruyoruz. Bakın lastik ihalesi; esnafsınız, hepiniz biliyorsunuz. Oradan biraz, buradan biraz astronomik rakamlar. Gidin faturalar orada. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını helal etmiyorum. 1 liralık lastiği 10 liraya satan, 1 liralık civatayı 10 liraya satana tüyü bitmemiş yetimin hakkını bu Ramazan günü helal etmiyorum. % 22.27 ile biz lastik alıyoruz. Bunu artırabilirim, araç bakım onarımdaki azalmaları size anlattım” dedi.

“BU BELEDİYE; BU KADAR SIKINTI İÇİNDE 700 MİLYONA YAKIN BORÇ EKSİLTMİŞ"

Belediye’nin gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarından da bahseden Seçer, “Yol asfalt; 1 Nisan 2020 itibariyle 91 kilometre. Bu kadar sıkıntı içinde 700 milyona yakın borç ödemiş bu belediye, daha doğrusu borç eksiltmiş. 139 bin 288 ton sıcak asfalt kullanmışız, 91 kilometre. 13 ilçede 29 kilometre kaldırım döşemişiz. Geçtiğimiz hafta Tarsus’ta Çamlıyayla yolunda Konak Mevkii’nde kavşak sinyalizasyon düzenlemesi yapıldı. 1600 ton asfalt dökülmüş, 800 metre refüj yapılmış. Geçtiğimiz hafta oluyor bunlar, yatırımlar devam ediyor. Harcamalar devam ediyor. Benim bu yatırımları devam ettirmem lazım” diye konuştu.

SEÇER'DEN 4 KATLI KAVŞAK SÖZÜ

Bazı ihaleleri durdurduklarını dile getiren Seçer, “Genelge ile durdurmak zorundaydık. Önce bu pandemi sürecini bitirelim. Ama bunlar devam edecek. 4 battı çıktı projemiz var. Bir tanesi Forum köprülü kavşağı, diğeri Göçmen, diğeri GMK Bulvarı eski Devlet Hastanesi Karayolları bölgesi. Diğeri de Okan Merzeci Bulvarı’ndaki 201. Cadde kesişimi. Bu dönemde bitireceğimiz 4 köprülü kavşak. Meclis’e buradan da ilan ediyorum, bu 4 yılda yapacağım. Bir anlamda sözdür. Bakın Forum Katlı Kavşağı’nın projesi hazır, ihalesini bekletiyoruz. Pandemi süreci bitsin istiyoruz” dedi.

“SİNEKLE MÜCADELEDE GEÇEN YILA GÖRE ŞİKAYET AZALDI"

Seçer, sinekle mücadelede geçen yıla göre şikayetlerin azaldığının altını çizerek, “Şu anda geçen yıla göre mukayese ettiğimiz zaman mücadele çok daha iyi noktalarda. 2020 yılı için ilaç alımı yaptırdık, hem larvasit, hem uçkun, hem rezidüel, hem kemirgen, bütün ilaçlarımız depoda. Hiçbir sorun yok. Bu yıl sonuna kadar ilaçların uygun bedelli ihaleleri yapıldı ve ilaçlamalar da devam ediyor” dedi.

SOSYAL HİZMETLER'E AYRILAN PAY, SEÇER DÖNEMİNDE 14 MİLYON 580 BİN LİRAYA ÇIKTI

En çok harcama yaptıkları kalemlerden bir tanesinin sosyal hizmetler olduğunu belirten Seçer, “Geçtiğimiz yönetimin aynı dönemi, bir yıllık dönemde bizden önce 7 milyon 143 bin lira Sosyal Hizmetler’e gitmiş. Nedir? Halk Kart, bizim yeni uygulamamız, o zaman Dosteli Market’ti. Şu anda 10 binin üzerinde yurttaşım Halk Kart kullanıyor. Eğitim yardımları, hem burs, hem üniversiteye hazırlık, hem yoksullara sıcak yemek, hem engelli yurttaşlarımıza yaptığımız katkılar. 7 milyon 143 bin lira olan sosyal hizmetlere ayırdığımız pay, bizim dönemimizde 14 milyon 580 bin liraya çıktı. % 104 artış. Sosyal hizmetler kapsamında 4 bin 364 öğrenci bizden üniversiteye hazırlık ile ilgili destek alıyor. Burada çarpıcı bir şey söylemem lazım. 8 dershanemiz var, Gülnar yoktu, şu anda var, Erdemli yoktu, şu anda var. 8’e çıkarttık. 2019 yılında 960 öğrenci ile teslim aldık dershaneleri. Ancak 3 bin 400 öğrenci ile başlamış. Ama biz işimizi ciddi yapıyoruz. Son derece disiplinli yapıyoruz. Yoğun talep var. 4 bin 364 öğrenci ile başladık ve aynen devam ediyor. Çünkü öğrenciler bizden memnun. Yani 3 bin 400’le başlayıp 960’a düşmedik, işimizi ciddi yapıyoruz” dedi.

“GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN SÖZ VERDİĞİ ÖĞRENCİ YARDIMINI DA BU BAŞKAN YAPTI"

Başkan Seçer, 7 bin 384 öğrenciye toplam 9 milyon 230 bin lira eğitim yardımında bulunduklarını belirterek, göreve geldiğinde öğrencilerin ödenmemiş olan yüzde 50 oranındaki öğrenim yardımlarını yatırdıklarını hatırlattı. Seçer, “Geçtiğimiz dönemin söz verdiği öğrenci yardımını da bu Başkan yaptı. Üstüne de kendi dönemimde verdiğim sözü yerine getirdim, tamamladım, eski dönemin de verdiği sözü yerine getirdim, tamamladım. Halk Kart uygulamasında şu anda 12 bin 708 aile harcama yapıyor. Bir tane istismar, suistimal varsa getirin, sizden özür dileyeceğim. ‘Bunu siyasi olarak vermişsiniz, bunu seçip vermişsiniz, burada tarafgirlik yapmışsınız’ deyin, sizden özür dileyeceğim. Tamamen gerçek, tarafsız, ayrımsız, siyasi parti, bölge, etnik yapı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımıza Halk Kart veriyoruz. Şu anda aylık 1 milyon 300 bin TL hesaplarına yatıyor. Esnafın kasasına gidiyor bunlar. Okul Sütü dağıtımı devam ediyor. Okullar kapandı ama dağıtıyoruz. Toplamda 1 milyon 200 bin paket yıl itibariyle, şu anda 150 bin paket elimizde var. Onlar da dağıtıldıktan sonra Okul Sütü Projemiz bitmiş olacak” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİDEN YAŞ ALMIŞLARA HER JKESİM İÇİN PROJE ÜRETİYOR

Seçer, çocuklar, öğrenciler ve yaş almış yurttaşlar için hazırladıkları projeleri paylaşarak, öğrenci yurtları, kreşler ve diğer hizmetleri anlattı. Evde sağlık hizmetlerinin devam ettiğini anlatan Seçer, “Şu ana kadar 24 bin 186 kişi için 3 milyon 674 bin liralık harcamayla yaş almış yurttaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SONBAHARDA KÜLTÜR PARK'TAKİ KAFELER, NİKAH SALONU HİZMETE GİRECEK"

Sahildeki kafeler için Meclis’ten yetki aldıklarını, kafeleri Büyükşehir’in işleteceğini anımsatan Seçer, “Şu ana kadar 2 adet biri kafe, biri bakkal-büfe karma bir yapı olan iki işletmemiz açıldı. Biri Limon Cafe, biri Bakkal Kafe. 3 adet yeni bitti. Hayatın normalleşmesiyle birlikte hizmete başlıyor. Orada bir nikah salonu inşaatı devam ediyor. Orada kalan 3 noktamız var, onların yapımı da yaz aylarında bitecek. Allah izin verirse sonbaharda Kültür Park’taki kafeler, nikah salonu hizmete girmiş olacak” dedi.

“MÜFT VADİSİ PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Seçer, Mersin’de ilk kez Peyzaj Master Planı’nı hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Şu anda 42 ayrı caddede ve Kültür Park’ta bitki envanterlerini çıkartıyoruz. Bunları haritalarda işlemelere devam ediyoruz. Müftü Vadisi Kentsel Tasarım Projesi var. Yeni DSİ Bölge Müdürümüz geçtiğimiz günlerde bizi ziyaret etti. DSİ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak bütün projeleri gözden geçirdik. Daha önceki dönemde muallakta görülen İnönü Bulvarı ile GMK Bulvarı arasındaki 960 metrelik kesimin yapım işini Büyükşehir Belediyesi’nin yapmasının önünü açtık. Daha önceden bir takım konuşmalar, uzatmalar olmuş. Biz onları yeniledik ve orada şu anda bir proje yapıyoruz. Çok güzel yürüme alanları, rekreasyon alanları, peyzajıyla beraber Müftü Vadisi Projesi’ni hayata geçireceğiz” dedi.

“PANDEMİNİN BİTİMİYLE BERABER TEKRAR OTOBÜS İHALESİNE ÇIKACAĞIZ"

Ulaşım ile ilgili yapılan çalışmalardan da söz eden Seçer, “Bazı ihaleleri iptal etmek zorunda kaldık. Biri metro, diğeri Tevfik Sırrı Gür Lisesi otopark ihalesi. 73 yeni otobüs alımı bitti, gerçekleşti, ihale süreci tamamlandı. Ancak pandeminin bize doğuracağı sonuçları göremediğim için ihaleyi iptal etmek durumunda kaldım. Pandeminin bitimiyle beraber tekrar otobüs ihalesine çıkacağız. Otobüs yerleşkesi Küçük Sanayi arkasında Toroslar’da devam ediyor. Yeni bir yerleşke yapıyoruz. 500 otobüs durağı yapımı devam ediyor” dedi.

“HELİKOPTERİ, TÜRK HAVA KURUMU'NA KİRAYA VERDİK"

Büyükşehir Belediyesi’nin eski dönemde 2.5 milyon dolara aldığı helikopteri Türk Hava Kurumu’na kiraladıklarını anlatan Seçer, “Heliport’ta duran o helikopterin Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 300 bin liraydı, satamadım. İstanbul’a rica ettim, 300 bin liraya aylık maliyeti duyan kaçtı, İzmir'e rica ettim, Ankara Belediye Başkanımız’a rica ettim, hiçbiri almadı. Türk Hava Kurumu’na kiraya verdik, 49 bin 500 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Şu anda sözleşme ile devam ediyor. Onu ihaleye çevireceğiz. Şu anda Türk Hava Kurumu'nun uhdesinde. Açık söyleyeyim bazen sıkıntılar yaşanıyor ödemelerde ama süreçten dolayı karşılıklı hoşgörülü davranıyoruz. Onlar da Sağlık Bakanlığı'nın uhdesinde bunu çalıştırıyor. Çok şükür, bu helikopterden kurtuldum. İnşallah devamı gelir, onlar kullanırlar, benim kiramı gönderirler. Ben de bu yükten kurtuldum” diye konuştu.

“150 BİN 436 AİLEYE GIDA YARDIMINI, 303 BİN 133 KİŞİLİK SICAK YEMEĞİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRDIK"

Başkan Seçer, Koronavirüs sürecinde yürütülen hizmetleri de Meclis üyeleriyle paylaştı. Nüfus yoğunluğuna göre Mersin’deki vaka sayısının az olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Seçer, “22 Mart’tan bu yana toplam 150 bin 436 aileye gıda yardımını, 303 bin 133 kişilik sıcak yemeği vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz. 13 ilçemizde çocuklarımıza toplam 215 bin 579 paket süt dağıtırken, içerisinde çocuk bezi, şampuan, sabun ve 6-12 aylık bebekler için mamanın da olduğu 5 bin 302 adet El Bebek Gül Bebek Paketimizi annelerimize ulaştırdık. Şehrimizin genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, 386 bin 670 adet maske, 58 bin 747 adet hijyen paketini de vatandaşlarımıza ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“KİRACIMIZ OLAN 22 ADET İŞYERİ GENELGE KAPSAMINDA FAALİYETLERİNİ DURDURDU"

Meclis’te, Büyükşehir’in mülkiyetinde ya da tasarrufunda bulunan taşınmazların satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklı bedellerinin veya tutarlarının 19 Mart’tan itibaren gecikme zammı ve faiz uygulamadan, 3 ay ertelenmesi ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesi konusu Meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Başkan Seçer, madde hakkında, “16 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında, bazı faaliyet alanları içerisinde bulunan işletmelerin kapanma zorunluluğu geldi. Bizim belediyemiz bünyesinde kiracımız olan 22 adet işyeri de bu genelge kapsamında faaliyetlerini durdurdu. Biz bu esnaflarımızın kapalı oldukları 3 aylık süre için mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu işletmelerin bize yıllık ödedikleri kira bedeli 355 milyon 450 bin TL+KDV. Bunu 3 aylık olarak düşünürsek, 88 bin 862 TL kira bedelini sözleşme sonunda sürelerine ekleyeceğiz ve böylece mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız” dedi.

19 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasında ödenmesi gereken kiraların yine 3 ay süreli erteleneceğinden söz eden Seçer, “337 iş yerinin 19 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasında ödemeleri gereken kiralarını 3 ay süreli erteleyeceğiz ve 3 eşit taksitle bu kiraları kendilerinden tahsil edeceğiz. Bunun tutarı toplamda 3 milyon 177 bin 845 TL+KDV şeklinde” diye konuştu.

“14 MAYIS İTİBARİYLE 90 İŞYERİ BİZE FAALİYETLERİMİZİ DURDURDUK DİYE MÜRACAAT ETTİ"

Seçer, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamı dışında faaliyette bulunan diğer işyerlerinin tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Bu kapsamda faaliyetlerini durduran işyerlerinin tespitini yapmaya çalışıyoruz. 14 Mayıs itibariyle 90 işyeri bize, ‘faaliyetimizi durdurduk’ diye müracaat etti. Bize müracaatları durumunda faaliyetlerini durdurdukları tarihi tespit ediyoruz, ileride de faaliyetlerine başladığı tarihi tespit edeceğiz. Bu aradaki kira bedellerini kendilerinden tahsil etmeyeceğiz. Diyelim ki 2 ay faaliyetini durdurdu. 2 aylık süre bize kira ödemeyecekler. Çünkü bu farklı alanlarda faaliyet gösteren iş yerleri. Bunlar bize müracaat ederlerse biz de yapacağımız tespitler sonucunda bu kararları alacağız. Otogar ve Hal esnafı da dahil. Onlar da aslında faaliyetlerini devam ettiriyorlar ama bize eğer kiralarını, kira taksitlerini ödemedilerse, onları da 3 ay süreli erteleme imkânımız olacak” dedi. Görüşmelerin ardından madde oy birliğiyle kabul edildi.

“FATURALARIN SON ÖDEME TARİHİNİN ÜZERİNDEN 3 AY SAYARAK, 3 AY SONRA BU BEDELLERİ ALACAĞIZ"

2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak su faturalarından herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 eşit taksit imkanı ile tahsil edilmesi konusu üzerine konuşan Seçer, “Bu madde meskenleri ve faaliyetini durduran işyerlerini ilgilendiren konu. 17 Nisan itibariyle 3 aylık döneme ilişkin faturaların ödenme tarihi 3 ay süreli ötelenecek. Bizim fatura gönderme zorunluluğumuz var. Gönderdiğimiz faturaların son ödeme tarihinin üzerinden 3 ay sayarak 3 ay sonra bu bedelleri alacağız. Yani her ayın bedelini; toplamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarının fatura bedellerini her birini 3 ay öteleyerek 3 eşit ödemede daha sonra vatandaşlarımızdan tahsil edeceğiz” dedi.

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA BELEDİYEMİZİN RUHSAT VE VİZEDEN KAYNAKLI ALACAKLARINI 3 AY SÜREYLE ERTELİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi’nden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere ait toplu taşıma araçlarında Büyükşehir Belediyesi’nin ruhsat, vize, hat kiralamadan kaynaklı alacaklarının 3 ay süreyle ertelenmesi ile ilgili madde hakkında konuşan Başkan Seçer, “Diğer kira, ecrimisil ve satıştan doğan belediyemizin alacaklarına benzer bir konu. Toplu taşıma araçlarında belediyemizin ruhsat, vize, hat kiralamadan kaynaklı alacaklarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Bizim 360 toplu taşıma aracından, ruhsat ve vize harcı olarak yaklaşık 250 bin lira aylık gelirimiz var. Bu ödemeyi 3 ay erteliyoruz. Yine 3 aylık erteleme söz konusu olan 80 araçtan, biri ruhsat, biri vize ile ilgili 750 milyon liralık bir erteleme söz konusu. Ancak bizim bir hat kiralamadan kaynaklı alacağımız yok” dedi. Konuşmaların ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nce projesi hazırlanıp uygulama aşamasına gelmiş olan “Gözne/Ayvagediği Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi”nin uygulama alanında olan ve karayollarının ağına giren 2 kilometrelik yolun Büyükşehir Belediyesi yol ağına alınması ile ilgili madde direk oylanarak kabul edildi.

BAŞKAN SEÇER, MECLİS'TE ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Başkan Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun, Erdemli’ye hizmet götürülmediği konusundaki eleştirilerine de yanıt verdi. Başkan Tollu’nun, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerini eleştirerek, büyük projelere imza atılmadığı yönündeki eleştirisi üzerine konuşan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri’ne giden öğrenci rakamlarının da büyütülecek rakamlar olmadığı yönündeki de eleştirilerine de yanıt verdi.

“ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI'NI EVLATLIKTAN REDDEDİYORSUNUZ"

Başkan Seçer, Tollu’nun paraların nereye gittiği konusundaki ve 180 milyon liralık borcun tek bir firmaya ödenmesi hakkındaki sorusuna da yanıt vererek, “O firmayı bana değil, siz o dönemde görev yapıyordunuz, o ödemeyi yapan Belediye Başkanı’na sorabilirdiniz. Daha önceki yönetimlere bu borcu bu Meclis vermiş. Bakın benden önceki yönetim 2017 yılında 330 milyon, 2018 yılında toplamda 340 milyon lira borçlanma yapmış. Bu Meclis vermiş. Yani benim yaptığım abesle iştigal değil. 330 milyon, 340 milyon vermişsiniz kullanmış. Benim istediğim 175 milyon. Bu örneği benim size vermem lazım. Kaldı ki sizin Belediye Başkanınız. Yani şimdi siz reddi miras yapıyorsunuz. Hani evlatlığı reddedersiniz ya, önceki Belediye Başkanı’nı evlatlıktan reddediyorsunuz. Kasım ayına kadar sizin belediye başkanınızdı. 180 milyon lira kredi kullanılmış, 170 milyon lira bir firmaya verilmiş. Merak ediyorsanız buradan çıkışta onun ismini alırsınız” dedi.

“ERDEMLİ'YE BİR HİZMET YAPILMIYOR DİYORSANIZ BANA HAKSIZLIK EDERSİNİZ"

Erdemli’ye hizmet götürülmediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Seçer, şöyle devam etti:

“Biz 139 bin 288 ton asfalt dökmüşüz. Bu yıl içerisinde 1 Ocak, 1 Mayıs'ta da 43 bin 421 ton asfalt dökmüşüz. Bunu Akdeniz'e mi döktük, yollara mı döktük bilemiyorum. Erdemli'ye de döktük. Sayın Başkanım siz Erdemli’ye bir hizmet yapılmıyor diyorsanız bana haksızlık edersiniz. Eğitime harcanan parayı küçük görüyorsunuz ya! Sizin partili belediye başkanınızın olduğu dönemde, Erdemli'de etüt merkezi var mıydı? Diyorsunuz ki 4 bin 300 küsur öğrenci nedir? Şu anda 560 öğrencinin eğitim gördüğü Etüt Merkezi var. Bunu hizmet olarak kabul etmiyor musunuz? Bunu küçük mü görüyorsunuz? Her şeyi beton mu görüyorsunuz? Bundan daha büyük hizmet mi olur Mükerrem Başkanım? Yollarınız yapılmıyor mu? Bu bana haksızlıktır. İkinci toplantıda Erdemli ile ilgili MESKİ yatırımlarını da konuşacağız. 300 milyon liralık sadece MESKİ yatırımı var. Bunu bana söylerken Allah'tan korkmak lazım. Şu anda gerçekten şaşırıyorum. Yani sizin bunu bana söylemenizi gerçekten bana haksızlık olarak gördüm. Gerçekten çok üzüldüm.”

“12 AYDA NE YAPABİLİRSİNİZ?"

Büyük yatırımlar konusundaki eleştirilere de yanıt vererek daha 12 aylık bir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, “Büyük yatırımlar konusuna da Mükerrem Başkanım atıfta bulundu. Ben 12 aylık Belediye Başkanıyım. Böyle boyacı küpü değil. Yapacağınız 100 milyonluk, 150 milyonluk, 3 milyar liralık metro yapımı, 40 milyon liralık katlı kavşak. KuvayiMilliye Katlı Kavşağı; geldiğimizde ortalık toz dumandı. 2 ayda bitirdik. 12 ayda ne yapabilirsiniz? Metro ihalesine çıktık. İtirazlar, itirazlar. İptal edildi. Tekrar çıkacağız, bu kez pandemi geldi. Sanat yapıları, 4 köprülü kavşak, birçok bölgede yol, köprü, menfez. Dosya hazır, ihalesini bekliyorum. Mükerrem Başkanım siz deneyimli bir belediye başkanısınız. Gelecek yıl bu bu tarihte, bu saatte, bu soruyu, bu eleştiriyi bana yaparsanız haklısınız. Hiçbir lafım olmaz. Ama çok erken oldu. Ben sizden şunu beklerdim; ‘Elinize sağlık, ilk 1 yılda yapılacak olanların gayretini de görüyoruz, ama eksiğiniz var, bunları süratle tamamlayın’ demeniz başka bir şey” dedi.

“BEN SİZİN İSİN VERDİĞİNİZ BORÇLARI ŞU ANDA ÖDÜYORUM"

Büyükşehir Belediyesi olarak borçlarının 700 milyonunu ödediklerinin altını çizen Seçer, Meclis üyelerini kendisine destek olmaya çağırdı. Seçer, “Şimdi yine eski döneme atıfta bulunacağım. Yani 700 milyon borç azaldı. Ben yapmadım o borcu. 330 milyon önceki sene, 340 milyon geçtiğimiz sene. Bankalara borcu ben yapmadım. Bu izni ben vermedim. Ben sizin izin verdiğiniz borçları şu anda ödüyorum. 2 milyar 247 milyon devraldığım borç, sizin nezaretinizde yapılmış borçtur. Yapmayın bunu! Bu haksızlık. Yeni döneme bakalım yani eskiyi unutalım. Önümüze bakalım. Destek olun diyorum, yatırımlar durmasın. Benim de sizin karşınızda sığınacağım bir gerekçe bırakmayın. Size tüyo veriyorum. ‘Biz her şeyi yaptık, her türlü desteği yaptık. Sen hizmet yapamıyorsun’ noktasına getirin. Açık konuşuyorum. Arkamızda durun, yanımızda durun, destekçi olun. Ondan sonra hesap sorun. Buna razıyız” ifadelerini kullandı.

“40 YILLIK SİYASETÇİYE KONUŞMA ÜSLUBU ÖĞRETİRSEN, ÖĞRENMEYE ÇALIŞAYIM"

Başkan Seçer, AKP Grup Başkanı Mevlüt Ekmekçi’nin kendisinin konuşma üslubu hakkındaki eleştirisine yanıt vererek, şöyle devam etti:

“Siyasi müzakereler, böyle heyecan yaparsın. Anlatacağını belki yüksek sesle, belki düşük sesle. Ama bunu nezaket kuralları içerisinde yaparsın. İnsanların şahsına, kişiliğine, izzetinefsine dokunmadan çok dikkat edersin. Yaralayıcı bir dil kullanmazsın. Şimdi Allah aşkına, 40 yıllık siyasetçiye konuşma üslubu öğretirsen, öğrenmeye çalışayım Sayın Ekmekçi. Çok açık konuşuyorum; bu söylediklerine inanmadan konuşuyorsun. Benim bu tarzda bir üslubum olmadığını bilerek, inanmadan konuşuyorsun. Ben borçlanma talebi istemeden 1 yıllık size burada faturayı ortaya koydum. Karnemi koydum. Yaptıklarımızı anlattım. Gelecekte neler yapacağımı ana başlıklarıyla söyledim. Yani bir propaganda havası olmasın diye. Seçim meydanlarında değiliz ama başlıklar halinde onları da söyledik. Büyük projeler bekliyor dedik. ‘Bu konuda bize destek olun’ dedik. ‘Bugüne kadar destek oldunuz’ dedik. Verdiğiniz borçlanma yetkisini hangi ayda, hangi tarihte, hangi maliyetle kullandığımızı anlattık. Sayın Ekmekçi yani sırf bana cevap vermek için, grup sözcüsü olarak söz aldıysan, bunları söylediysen bir şey demeyeceğim ki öyle dediğini kabul ediyorum. Birbirimizi azarlama olayını şiddetle reddediyorum. Burada bir müzakere yapıyoruz. Bu doğaldır. Mükerrem Başkanım beni eleştirdi. Tenkit etti. Bunun haksızlık olduğunu söyleyeceğim. Bu doğaldır. Bunun cevabını vereceğim. O yaptığım işi beğenmeyebilir. Ben yaptığım işi beğenebilirim. Bundan doğal da bir şey olamaz.”

“BENİ ELEŞTİRİN, BENİM BİR LAFIM YOK AMA YANİ YANLIŞ ŞEYLER SÖYLÜYORSUNUZ

Başkan Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz’a da yanıt vererek, Yılmaz’ın borçlanma yetkisi, ahlak, iyi niyet kurallarına aykırı davranış ve performans düşüklüğü gerekçesiyle yapılan işten çıkarmalarla ilgili eleştirilerine de açıklık getirdi. Seçer, Yılmaz’ın 2 binden fazla işçinin işten çıkarıldığı, Mezitli’de bir kişinin ölümüne neden olan yangında işten çıkarılan personelin yerine alınan kişilerin sorumlu olduğu yönündeki iddialarına da şu sözlerle yanıt verdi:

“Verdiğiniz rakamla ortadaki gerçek rakam aynı değil. 2 bin kişi çıkartılmış. Yapma Allah aşkına. Yani bu rakamı veriyorsan, bunu insanlar izliyor. İnsanları tahrik ediyorsanız ben ne diyeyim? Üzülüyorum. Yangın konusunda verdiğiniz örnek çok yanlış. Bunun üzerinden siyaset olmaz. İdari soruşturma da, hukuki soruşturma da devam ediyor. İnsanlar hata yapabilir, karar verirken yanlış bir talimat verebilir. Orada her türlü imkanımız vardı. Yüksek merdiven de var, bir diğeri de var. İdari soruşturma da devam ediyor. Nedeni ortaya çıkacak. Burada bana yapacağınız isnatlarda çok daha dikkatli konuşmak lazım. Benim ağzımdan ilçe belediyelerimiz ile ilgili bir yorum dahi çıkmamıştır. Her zaman hürmetle bahsederim. Ortada bir sorun varsa bile ben kamuoyunda asla tartışmam. Şimdi bir ilçe belediye başkanımız son derece üzüntü veren bir netice ile sonuçlanan yangını siyasete konu ediyorsa bu beni üzer. Orada çalışanların ikisi 30 yıllık. Emir veren amir de 30 yıllık. 6’sı 2004-2005 yılından beri itfaiye personeli. Biri 2019 girişli ve özel kurtarma timinde de görevli. Yani özel alınmış. Öyle özel ahbap çavuş alımı değil. Bana eleştiri yapın ama kulaktan duyma bir takım isnatları getirip gerçekmiş gibi söylemeniz beni üzer. Ben burada resmi evrağa mı inanacağım, sizi siyaseten yanıltanlara mı inanacağım? Ben işçi alımları ve çıkarmalarını idari bir karar olarak görüyorum. 2-3 bin diyerek kamuoyunu yanıltıyorsunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Disiplin Kurulu kararıyla 372 kişinin işine son verildi. 199 kişi istifa, emeklilik ve diğer nedenlerle çıktı. 52 kişi seçimden hemen önce alınanlar. Toplam 623 kişi. Bunların 372’si disiplin. Bunların arasında performans var, amire itaatsizlik var. MESKİ aynı; disiplin suçundan 244 kişi, son 6 ay girenlerden 110 kişi, istifa, ölüm, emeklilik 111 kişi. Siz binlerce kişiyi siyasi saikle attınız derseniz bana en büyük haksızlık olur. Bu benim idari kararımdır. Sizin çalıştığınız elemana ben karışmıyorum. Siyasi olarak sizin partiniz sizi sıkıştırıyor, siz o düşünce ile bana muhalefet etmeye çalışıyorsanız bu yanlıştan dönün. Her zaman kapım açık. Tepkimin nedeni beni eleştirmeniz değil.”

“İKTİDAR OLMANIN VERDİĞİ GÜÇLE KONUŞUYORSUNUZ"

Başkan Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın kendisine yönelik ‘psikolojisi bozulmuş, gülüş normal bir gülüş değil’ sözleri üzerine eleştiride bulundu. Gültak’ın ‘Biz borçlanma yapmazsak bile takır takır hizmet yapacağız’ cümlesi üzerine Başkan Seçer, ‘Para mı basacaksınız?’ dedi. Seçer, Gültak’ın ‘Gerekirse basarız’ cevabı üzerine, “İktidar olmanın verdiği güçle konuşuyorsunuz. Sayın Gültak diyor ki ‘biz borçlanma vermezsek işçilerin parası ödenmeyebilir, ben ondan korkuyorum’. Bizim konuşmalarımızda böyle bir şikayet yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en saygın, en güçlü belediyelerinden. Biz bağımsız bir kurum olan kredi derecelendirme kurumuna bir denetim yaptırdık. Birkaç gün sonra bu kamuoyuyla paylaşılacak. Bizim herhangi bir bahanenin arkasına sığındığımız yok. Meclis borçlanmayı verir veya vermez, biz bu kararlar doğrultusunda yönetimimizi devam ettiririz. Sayın Gültak’ın üslubunu eleştiriyorum. Bana bir yakıştırma yaptı. Burada hiçbir arkadaşımız başka bir arkadaşımıza ‘psikolojin bozulmuş’ demedi. Bunu şiddetle reddediyorum. Bunun uygun olmadığını dile getiriyorum. Böyle şeylerin olmamasını talep ediyorum” diye konuştu.

Meclis üyesi İsmail Yerlikaya’nın ‘Borçlanma yapmadan bu işi çözersiniz’ sözleri üzerine ise Seçer, şunları söyledi:

“170 milyona düşmüş borcum. Şu anda 3 ay geriden gelen borçlar ödeniyor. Mali disiplini sağladık. Bunu da görmek lazım. 700 milyon TL borç azalttık bunu da görmek lazım. Ekonomi daralmış, üretim, satış, ihracat ve vergi yok. Gelirlerde düşüş var. İsmail Bey’in söylediği matematiksel ve teknik olarak asla mümkün değil. Ben borçlanmayı istemem. Ben borçla bir belediye devraldım ve ilk yılımda 164 milyon lirayı son dakikada kullandım. Mayıs ayında benim 114 milyon 333 bin TL ödemem var. Bunların tamamına yakını zorunlu ödeme kalemleri. Banka borçları var geriden geliyor. Yeni borçlanmalar değil. Ben keyiften borçlanmayacağım. Zorunlu ödemem aksadı, personel ödemem aksadı onun için borçlanacağım. Hayat devam etsin onu arzu ediyorum. Şu birkaç ayı ben böyle geçireyim diyorum yoksa ben durduk yerde niye faiz ödeyeyim.?”

“SİYASETİN VESAYETİ OLURSA BİZ MERSİN ORTAK PAYDASINDA BULUNMA ŞANSINA SAHİP DEĞİLİZ"

Geçtiğimiz dönem bazı Meclis üyelerinin Başkan Seçer’e iyilik yaptıklarını, bu doğrultuda borçlanmaya onay verdiklerini ifade etmeleri üzerine Seçer, şunları söyledi:

“Borçlanma verdiniz teşekkürler. Ben borçlanmayı Mayıs’ta istedim, Eylül’de verdiniz ama ben yoğun kredi kullanımını Aralık ayında yaptım. İhtiyacım vardı ama dayandım. Faiz oranları çok yüksekti. Kasım ortasında uygun finansa erişim oldu kullandım. Benim Mayıs ayında yetki istemem illa ki kredi kullanacağım anlamı taşımıyordu. Şimdi de aynı durum. Borçlanmaya gerek yok diyorsunuz. Gelir tablomuz şu; bizim en son 112 milyon gelirimiz var. Bizim gelirimiz %50 düşecek. Benim masrafım ve zorunlu harcamalarım Mayıs ayı için 114, Haziran ayı için 126 milyon TL. Bunlardan biri banka kredileri. İkincisi personel maliyeti, temlik protokol ve zorunlu ödemeler. Bu parayı bulup buluşturmam lazım. ‘Biz borçlanmayı vermiyoruz ama bahane üretmeyin’ diyorsunuz da nereden bulacağız parayı? Merkez Bankası benim Genel Başkanım’a bağlı değil ki para basayım? Nereden gelecek para? Gelmiyor nereden alacağım? Bir yerden kompanse edeceğiz. Bu gerçeği görmek lazım. Burada vereceğiniz karar siyasi bir kararsa Mersin’e haksızlıktır. Ben çok eminim her biriniz bu yetkiyi tarafıma verilmesini makul görüyorsunuz. Buraya hazırlıklı gelinmişse ve ret verilmişse biz burada boşuna konuşuyoruz. Yarın işler aksadığında bunları konuşuruz. Basın konuşmasın diyorsunuz. Kapatın televizyonları, ‘reddettik bunu, kimse de konuşamaz, muhakeme, müzakere edemez’ deyin. Burada gerçekler ışığında tartışmamız lazım. Siyasetin vesayeti olursa biz Mersin ortak paydasında bulunma şansına sahip değiliz. Ankara’dan Mersin yönetilmez. Burada tepkileri biz alacağız. Karar sizin. Takdir yüce Meclis’in. Biz geçen borçlanmada da Ankara rüzgarına çarpıldık.”

Konuşmaların ardından madde oy çokluğu ile reddedildi.

“BEN PANDEMİ SÜRECİNDE VATANDAŞA EK VERGİ YÜKLEYEMEM"

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik şartlar zorlaştığından Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 114 sayılı kararının ve İlçe Belediyeler 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerine ilişkin 113 sayılı kararının iptal edilmesi ile ilgili madde üzerine Başkan Seçer, vatandaşlardan bu bedeli alamayacağını ifade etti. Seçer, “Niye bunu iptal etmek istiyoruz? Süreç normal değil. Her açıdan insanlar zor durumda. Bir de üstüne üstlük o faturaların üzerinde her bir ilçe için birikmiş 40,50, 60 TL gibi bedelleri ben tahsil edemem. Ben ilçe belediyesinin parasını MESKİ üzerinden tahsil edip vatandaştan almak istemiyorum. Vatandaş alt toplama bakıyor, para nereye gidiyor ona bakmıyor. Ben bu süreçte vatandaştan bu borcu alamam. Ben pandemi sürecinde vatandaşa ek vergi yükleyemem. Normal su ücretlerini alırken zorlandığımız bir noktada bu şekilde yapamam ” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Topkara’nın evsel katı atık bedellerinin alınmamasının kanunsuz olduğunu iddia etmesi üzerine Başkan Seçer, “MESKİ’nin su fatura bedellerini 3 ay süreli erteledik. Bunu yaparken kanunsuz iş yapmıyoruz da, bu konuda mı yapıyoruz? Yaptığımız işlemler de, aldığımız kararlar da, bizim de yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda hukuka aykırılık içermemektedir” diye yanıt verdi.

Maddenin komisyona sevkini talep eden Meclis üyelerine yanıt veren Seçer, “Olağanüstü bir toplantı ve ben bunu komisyona sevk ettiğim takdirde Temmuz ayına kalır. Bunu komisyona sevk edemem. Reddedebilirsiniz. Arkadaşlar bu kararı bizim şimdi almamız lazım. Bizim bu kararın iptalini gerekçe gösterdiğimiz süreç pandemi süreci. Temmuz ayına bunu ben havale edemem” dedi. Konuşmaların ardından maddeler Meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla reddedildi.