Meclis'te tansiyon yükseldi! AKP ve CHP arasında sert tartışma

03 Haziran 2020 Çarşamba, 09:31

Bekçilerin yetkilerini genişletmeyi öngören yasa teklifi görüşmelerinde AKP ve CHP arasında sert tartışmalar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, toplumda bekçi ve polis şiddetinden kaynaklı güvenlik kaygısının arttığını söyledi.

Bekçilerin yetkilerini genişleten kanun teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AKP arasında tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kanun teklifine ilişkin konuşmak için kürsüde söz aldı. Altay, 48 gün sonra açılan Meclis’in gündemine bekçilere geniş yetkiler verilen kanun teklifinin getirilmesini eleştirdi. Artan polis ve bekçi şiddetine değinen Altay, “Vatandaşlarımızın kısıtlamalara yüksek duyarlılığı, sağlık çalışanlarımızın insanüstü performansıyla Covid'le mücadele sürecinde bir noktaya gelindiğini varsayıyoruz ve öngörüyoruz. Meclisin bugün yapması gereken, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ni görüşmek olmamalıydı. Ben bunu çok uygun bulmuyorum, yakışık almamıştır. Niye almamıştır, ilaveten, biliyor musunuz? Son günlerde özellikle toplumda bir de güvenlik kaygısı arttı insanlarda. Şundan zannetmeyin; terör örgütlerinden sebep, gaspçılardan, mafyadan sebep değil; bekçilerden ve polislerden kaynaklı, insanlarımıza yönelik şiddet olaylarından sebep; insanlar bekçi ve polis kaynaklı güvenlik kaygısı taşırken Meclis bu kanunu görüşmemeliydi” dedi.

Altay’ın konuşması sırasında AKP Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Altay’ın konuşmasına tepki göstererek, “Türkiye'de böyle bir kaygı yok, polisten kaygı duymuyor kimse” dedi. AKP’li Kaya’ya tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Konuşuyoruz burada, edepsizlik yapma” şeklinde çıkıştı.

Altay ve AKP’li milletvekilleri arasında geçen tartışma diyaloğu şöyle:

AKP'Li HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sensin edepsiz!

CHP'Li ENGİN ALTAY (Devamla) - Benden çok konuştun oturduğun yerde!

AKP'Li HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Ayıp be ayıp!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Bakanlık yapmışsın bir de bu memlekette!

AKP'Lİ HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Terbiyesiz!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Terbiyesiz de sensin! Ayıp ya!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Neyi söyleyeceğimi sizden öğrenecek değilim, bir. İkincisi de düzenli orada otursaydın… Bugün şehit polislerimize rahmet diledim ve bunun sorumluluğunun da bu Mecliste olduğunu söyledim ben. Ama bu, polisin vatandaşı yerlerde sürüklemesine, tekmelemesine müsaade etmez; bunu hoş göremeyiz, böyle bir şey yok.

AKP'Lİ İSMAİL KAYA (Osmaniye) - Nerede polis vatandaşı yerde sürüklemiş?

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Dürüst olun, dürüst olun! Demagoji yapmayın!

AKP'Lİ İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Sen yapıyorsun, sen!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - "Vatan, millet, Sakarya" edebiyatıyla milletin aklıyla ve hâliyle alay ederek bu ülkede siyaset götüremezsiniz.

AKP'Lİ İSMAİL KAYA (Osmaniye) - Zaten öyle bir şey yapan yok!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Değerli arkadaşlar, şimdi, bugün olması gereken şuydu: Sağlık Bakanımız buraya gelecekti ki bugün Mecliste basın toplantısı yaptı…Covid'in iki ayağı var, birisi ekonomik ayağı. Tıbbi ayağında sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ettik ama ekonomik ayağında yürütme tam bir fiyasko içinde, bunu da söyledim. Biz bunları söylemek için buradayız. Efendim, polisimiz şehit oldu, Allah'ım rahmet eylesin. Onda da sizin desteklediğiniz Hükûmetin sorumluluğu ve dahli var.

AKP'Lİ İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Maskeniz düştü, maskeniz!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Ama bu, polisin, bekçinin vatandaşa kaba kuvvet kullanmasına meşruiyet kazandırmaz, böyle bir demokrasi yok.

AKP'Lİ İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Maskeniz düştü, maskeniz!

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Şehit edebiyatı yapıp milleti yerlerde tekmeletemezsiniz, buna müsaademiz asla olmaz, olmayacaktır da. Bunları konuşacağız, bunları konuşmak için buradayız.

AKP'Lİ İSMAİL KAYA (Osmaniye) - Amerika'dan mı bahsediyor?

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Amerika'da olanların benzerleri oldu Çorlu'da, benzerleri oldu neredeyse.

AKP'Lİ İSMAİL KAYA (Osmaniye) - Türkiye'de öyle bir sıkıntı yok.

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Zeytinburnu'nda, Kadıköy'de, Tekirdağ Çorlu'da, Şırnak'ta, Cizre'de

CHP'Lİ ENGİN ALTAY (Devamla) - Bugün, Meclise yakışan şuydu: Covid'le mücadelede yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin şehit sayılmasını sağlayacak yasası hep birlikte, elbirliğiyle burada yapabilmekti. Siz daha yasası çıkmadan gördüğüne yumruk atan, gördüğüne cop sallayan bekçi kanunuyla bu Meclisi bugün açmakla yanlış bir iş yaptınız, onu söylüyorum. Bu şu anlama gelmesin, biz bekçilik müessesine karşı da değiliz, elbette olacak ama bu kanun teklifi için şöyle kabaca söylersek: Sizler, bizler milletvekiliyiz, bir de danışmanlarımız var, yardımcılarımız var. Yardımcılarımıza bizim, milletvekillerinin yetkisinin veriyorsunuz ama ehliyet, liyakat, görevin gerektirdiği nitelikler aranmadan, olmadan.”



Kaynak: Evrensel