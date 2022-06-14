Metiner'in 'Yalnız Kurt' isyanı: 'Bir Osman Sınav kadar değerimiz yokmuş bizim!'
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, ATV’de ekrana gelen “Yalnız Kurt” isimli diziyle ilgili tepkisinin dikkate alınmamasına isyan etti. "Meğer bir Osman Sınav kadar değerimiz yokmuş bizim!" diyen Metiner, “Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon çekiliyor” yorumu yaptı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın sahibi Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV'ye yayınlanan "Yalnız Kurt" isimli dizi, Yeni Şafak yazarı AKP'li Mehmet Metiner'i isyan ettirdi.
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