Metrobüste bağırarak namaz kıldı
Bir şahıs bu sabah saatlerinde hareket halindeki metrobüste, çok sayıda yolcu olmasına rağmen bağıra bağıra ezan okuyup yere serdiği seccade üzerinde namaz kılmaya başladı.
Sosyal medyada aylaşılan görüntülerde, bir kişinin tekbir getirip metrobüsün ortasında namaz kılmaya başladığı görüldü. Seyir halindeki metrobüste yer alan yolcular şaşkınlık içerisinde olduğu fark edildi.
Görüntüleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı, metrobüsteki yolcuların çığlık atmaya başladığını söyledi.
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