Metroda maske takmama kavgası kamerada!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 13:34

Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden kadınları, diğer kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine görüntülenen iki kişiden biri diğer yolcuya saldırdı. Kavgaya metrodaki yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan şahıslara tepki gösterdi. Maske takmaya ikna edilemeyen iki yolcu duraktaki güvenlik görevlilerince araçtan indirildi.