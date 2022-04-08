MHP'lilerden Bahçeli'nin memleketinde işyerine baskın: 'Çay içmeye gönderdik'

08 Nisan 2022 Cuma, 14:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de MHP'lilerin bir işletme sahibinin işyerini basıp tartakladığı görüntüler ortaya çıktı.

MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu'nun talimatıyla harekete geçtiği iddia edilen ve MHP Merkez İlçe başkanı Mehmet Fatih Özdokur ile yer aldığı baskına beraberindekilerin iddiaya göre sosyal medyadaki MHP aleyhindeki yorumları neden oldu



S.B. adlı işletme sahibi yurttaşın sosyal medyadaki yorumunun ekran görüntüsüyle işyerini basan partili gruptan bazı kişilerin yurttaşı tartakladığı görüldü.

Bugün ise Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu yaptığı açıklamada, olayı doğrularken "Yönetim kurulumuzdan yanına üç arkadaşımızı çay içmeye gönderdik" dedi.