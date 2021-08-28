Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:00

Akşener, Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde esnafı ziyaret etti.

Akşener ve esnaf ile arasındaki diyaloglar şöyle:

"15 AY AİLE TAKVİYESİ İLE GİTTİ"

"Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İdare ediyor.

Akşener: Bugün kaç müşteriniz geldi?

Esnaf: 6-7 müşteri geldi.

Akşener: Sattınız mı?

Esnaf: Dört beş tanesine sattık.

Akşener: Akşama kadar kaç olur?

Esnaf: 6-7 (müşteri) olur 8 (müşteri) olur. Çok fazla bir şey olmaz.

Akşener: Burası kira mı?

Esnaf: Evet.

Akşener: Döndürür mü günlük 6-7 tane çanta satmak.

Esnaf: 15 ay aile takviyesiyle gitti. Marketi zaten saymıyoruz."

"DÜKKANIMIZA GİREN BİR ŞEY OLMADAN ÇIKAN OLUYOR"

“Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: Ortalarda diyelim, çok iyi değil. Dükkanımıza giren bir şey olmadan çıkan oluyor.”

"FİYATLAR ÇOK YÜKSELİYOR, İNSANLARIN ALIM GÜCÜ ZAYIFLIYOR"

“Akşener: İşler nasıl kardeşim?

Esnaf: Nispeten bir hareketlilik var ama piyasayı biliyorsunuz. Fiyatlar çok yükseliyor, enflasyon var. İnsanların alım gücü zayıflıyor haliyle eski alışverişimiz yok.

Akşener: Hareketlenme nasıl?

Esnaf: Eski ivmeyi kazanmamız zor. Alım gücü zayıf, fiyatlar çok yükseliyor devamlı. Bizim mal alma gücümüzde zayıflıyor. Eski güzel bir gidişat yok.”

AKŞENER'DEN 'KEDİ' GÖNDERMESİ

Akşener kendisini dinleyen kalabalığa "Bu sıcak havada buradasınız hakkını helal edin. Benim için çok kıymetli ama bazıları görürse sinirleri bozulacak" dedi. Akşener konuşurken bir ara mikrofon çalışmayınca "Kedi de yok burada ama ne oldu?" diyerek dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın yerel seçimlerin yapıldığı 30 Mart 2014'te yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamasına gönderme yaptı. Akşener'in göndermesine çevredekiler güldü.

"6 YAŞINDA ERKEK BİR TORUNUM VAR..."

Akşener konuşmasının devamında "Yapmak istediğim şu el ele vereceğiz ve sizi velinimet haline getireceğiz ama arkadaş abiler çok kızıyor. 'Otur evinde torun bak' diyor. Bakmıyorum kardeşim. Benim 6 yaşında erkek bir torunum var. Abileri ekranda görünce 'Değiştirin korktum' diyor. O yüzden bu ülkeyi beraber düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.