Muharrem İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
Tele1'de Zamanın Ruhu adlı tartışma programını sunan gazeteci Cüneyt Akman, Muharrem İnce'nin "Tele1’e neden çıkamıyorum" sözlerine yanıt verdi. Akman, "Gelsin hoşuna giden, gitmeyen bütün sorularımıza cevap versin" dedi.
Tele1'de Zamanın Ruhu adlı tartışma programını sunan gazeteci Cüneyt Akman, CHP’li Muharrem İnce’nin CNN Türk’te katıldığı programdaki, “Halk TV’ye neden çıkamıyorum, Tele1’e neden çıkamıyorum. Tele1’de bir meczup hakkımda iftira attı” sözlerine yanıt verdi. Akman, sosyal medya hesabından İnce’ye, “Gelsin hoşuna giden, gitmeyen bütün sorularımıza cevap versin” dedi.
CHP’li İnce, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olmuş burada muhalif televizyon kanallarını eleştirmişti.
İnce, “Halk TV’ye neden çıkamıyorum, Tele1’e neden çıkamıyorum. Çıkamazsın genel merkezden talimat gelmeden çıkamazsınız. Bunu sorgulamalarını tavsiye ediyorum. Geçen gün Sayın Merdan Yanardağ'a da mesaj attığım için hatırlatıyorum , CHP Genel Merkezi açıklama yapmış kastedilen kişi Muharrem İnce değildir diye. Buna rağmen meczubun birisi kanalda bana iftira atıyor. Bunu sorgulayanların oraya neden çıkamadığımı da sorgulamalarını bilmesini istiyorum” demişti.
Tele1’de Zamanın Ruhu adlı tartışma programını sunan gazeteci Cüneyt Akman, İnce’nin bu açıklamalarına sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:
Şimdi buradan Sn @vekilince'yi herkesin önünde programıma davet ediyorum. Madem ki söyleyecek gündem teşkil edecek önemli şeyleri olduğu iddiasında (demek ki bunları CNNT'de söylememiş) o zaman her konuğumuz gibi gelsin hoşuna giden, gitmeyen bütün sorularımıza cevap versin.
Şimdi buradan Sn @vekilince'yi herkesin önünde programıma davet ediyorum. Madem ki söyleyecek gündem teşkil edecek önemli şeyleri olduğu iddiasinda (demek ki bunları CNNT'de söylememiş) o zaman her konuğumuz gibi gelsin hoşuna giden, gitmeyen bütün sorularımıza cevap versin.— Cüneyt Akman (@cakman4) November 12, 2020
REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU
Öte yandan, CNN TÜRK'te yayımlanan Tarafsız Bölge, CHP'li Muharrem İnce'yi konuk etti. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İnce'nin katıldığı program, hem AB hem de GENEL izleyici grubu reyting ölçümünde 1. oldu.
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